1 de 1 | El delantero de River Plate Pablo Solari asistió a la presentación del triangular internacional que van a jugar con Betis y Colo Colo y dijo en conferencia de prensa: "Es muy difícil asimilar la noticia de la salida de Marcelo (Gallardo)". Solari explicó que "la noticia fue algo duro y va a seguir siendo duro, es difícil asimilar algo así con una persona que le dio tanto a este club, como jugador porque él confió en mí, y como hincha". En relación a lo que viene con el nuevo entrenador, destacó: "Para saber quien va a venir hay tiempo, por ahora hay que disfrutar el día a día, estos dos partidos amistosos que nos faltan jugar y luego se verá cómo sigue todo". Acerca de sus primeros seis meses en el equipo, el exjugador argentino de Colo-Colo explicó: "No me imaginaba un comienzo como el que tuve, con esos meses que me gustaría fueran más regulares en lo que viene". Y agregó: "luego de la lesión contra Barracas me costó volver y ahora siento que no terminé de la mejor manera el torneo, ahora a pensar en lo que viene en la pretemporada y ponerme de la mejor manera para empezar el torneo que viene como empecé". Finalmente aseveró sobre el triangular: "Es muy especial, Marcelo me trajo y estoy agradecido. Son partidos muy especiales, a Colo-Colo lo podemos enfrentar por Copa Libertadores, pero con Betis es algo diferente" ()