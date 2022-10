Nada ha sido igual en Atlético Unión después de los incidentes posderrota en Ullum. Este miércoles, el plantel del Azul de Rawson recién pudo volver al club en horas de la noche, tras un paso por la Seccional 15 del departamento ullunero, mientras que su entrenador Gastón Solera pasó por el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson para ser atendido por un golpe en el costado derecho de su cabeza. Muy lejos de lo que tendría que haber sido el epílogo de un partido de fútbol por el torneo sanjuanino, desatando un fuego cruzado interno y externo que no ha hecho otra cosa que enardecer la vida de Unión.

Gastón Solera no pudo estar al frente del entrenamiento del plantel que tiene fecha libre en el Regional y que por el Torneo de Verano recién jugará el próximo miércoles ante Alianza y dedicó este jueves a su evaluación médica. Pasó por la Clínica El Castaño donde le repitieron la tomografía y luego de ser evaluado por un neurólogo se trasladó a su domicilio para descansar. Hoy, volverán a repetir sus estudios porque preocupa un pequeño hematoma que no desaparece todavía. Un fuerte dolor de cabeza es la secuela más severa que sufre el técnico, a quien ningún dirigente acompañó al Hospital Rawson ni tampoco a la clínica particular. Desde su entorno familiar ya anticiparon que iniciarán acciones legales contra el club San Lorenzo y si bien, aun no concretaron la denuncia, ya fueron contactados por autoridades de la Seccional 15 por el tema.

GOLPEADO. Juan Ramírez, quien se acercó a Unión como colaborador en este proceso, vivió un momento durísimo en Ullum.

Desde su casa, Solera recordó los detalles de los lamentables sucesos que le tocó vivir: 'es lamentable todo lo que pasó. Demasiada violencia, una cosa de locos. En el primer tiempo ya los chicos de la Cuarta y los de Primera que no jugaron vivieron momentos feos. Luego, en el final, cuando estábamos camino al vestuario fue tremendo. Nos apedrearon feo y después del impacto, no supe más nada. Si se que se portaron muy bien los chicos de San Lorenzo como Michel García, Arce, Hernán Muñoz y Ariel Sánchez. Pero fue increíble y de verdad, dan ganas de colgar todo y no dirigir más. Yo voy a ir judicialmente contra el club porque no pasó nada más grave de milagro. Duele leer ese comunicado tan absurdo donde niegan todo'.

Desde lo dirigencial, el único allegado que estuvo en Ullum con la delegación fue Juan Ramírez que sufrió algunos golpes pero de menor significación pero nadie más. A Solera, nadie lo acompañó en nada y el presidente Daniel Peña solo se limitó a enviarle un mensaje de Whatsapp al técnico. Una realidad que se desnudó y que promete varios capítulos más porque esto sigue.

San Lorenzo dio su versión de todo

A través de un comunicado subido a sus redes sociales, San Lorenzo de Ullum repudió los sucesos del miércoles y expuso otra versión de los hechos, trasladando la responsabilidad al comportamiento de la delegación de Unión a lo largo de todo el partido. Además, negó que hubiera proyectil alguno sobre el técnico Gastón Solera sino que remarcó que el entrenador azul se cayó. Alguno de los párrafos textuales dicen lo siguiente: 'Desde nuestra institución repudiamos las provocaciones realizadas por integrantes de los planteles de Primera y Cuarta división, Dirigentes e hinchas del Atlético Unión quienes en reiteradas ocasiones provocaban a nuestra parcialidad, como así tambièn violando las normas de seguridad estipuladas por la Policía ingresando sin pagar y superando en gran nro. la cantidad de personas que se permiten por cada plantel para cada uno de los encuentros de liga sanjuanina de fútbol. Cabe destacar que por más de un testigo presente un integrante de la delegación del Atlético Unión expuso y amenazó a dirigentes y jugadores de nuestra institución con un arma blanca (cortapluma ) que generó temor en los presentes'.

En la Liga

La escalada de violencia en la Liga Sanjuanina crece y pese al tibio intento de sofocar todo este ambiente con charlas y clínicas informativas, se espera medidas concretas y sólidas contra estos episodios. La Liga apunta a la resolución aunque nadie se expresó aún.