En plena siesta, cuando más hacía sentir el sol su fortaleza, arribó a San Juan el vuelo chárter que trajo a la totalidad de los protagonistas que faltaban para completar el pelotón. Con todos los equipos ProContinentales y Continentales, también llegó el pedalista chubutense Eduardo Sepúlveda, quien se sumó a sus compañeros del equipo World Tour, español, Movistar Team, quienes están en San Juan desde el pasado lunes.

Compartieron vuelo los corredores de los seleccionados de Italia y Rusia y los periodistas de distintos medios extranjeros que cubrirán las alternativas de la competencia.

También llegaron los representantes de la prensa internacional que cubrirá la carrera.

Un operativo muy bien planificado desplegó el personal de la Secretaría de Deportes, que esperó a las delegaciones con carteles identificatorios de cada hotel donde tienen asignados sus lugares para alojarse y montar sus ‘bunkers’ para preparar los materiales -ergo bicicletas- que utilizarán para entrenar desde hoy y correr la competencia desde pasado mañana.

Aparte del personal del ente oficial del Deporte sanjuanino se encontraban en el aeropuerto los italianos Roberto Amadio (coordinador de equipos) y Giovanni Lombardi (representante de ciclistas) quienes por su contacto con los directivos de los equipos visitantes, aportaron su granito de arena para agilizar la tarea de organizar a cada delegación en las movilidades correspondientes para trasladarse hasta el hotel donde tenían sus reservas.

Gente del ambiente también se hizo presente en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, entre ellos los ex ciclistas Mauricio ‘Chespirito’ Perez y Oswaldo ‘Colchón’ Frossasco. El cuádruple campeón argentino de ruta, cordobés, colaborador del equipo Amore e Vita, contactó al campeón nacional sub-23 (2003) para que les dé una mano a los italianos en la parte mecánica. ‘He tenido contacto con ellos gracias a Oswaldo y me han propuesto acompañarlos al Tour de Colombia’, contó ‘Chespirito’ que aún no decide si irá a la otra carrera.