Anotó. El gol de la victoria para River, Ignacio Fernández, en el juego ante el Saprissa de Costa Rica.

River disputó anoche su primer amistoso de la temporada en Orlando, Estados Unidos. El conjunto de Marcelo Gallardo enfrentó al Saprissa de Costa Rica en el estadio Wide World of Sports y se impuso por 1-0 con gol de Ignacio Fernández en la etapa inicial.



El conjunto de Gallardo apostó a hacerse dueño del juego desde el comienzo. Los primeros minutos mostraron algunas imprecisiones, pero sin embargo Gonzalo Martínez fue el primero en llevar peligro con un disparo apenas desviado. Sobre los 19" llegó la apertura: "El Pity" condujo la jugada y cedió la pelota para Milton Casco, quien mandó el centro pasado. Lucas Pratto la bajó de cabeza e Ignacio Fernández apareció para empujar el balón.



En el complemento se vinieron los cambios. Las variantes le dieron más diversidad al ataque millonario y otra energía. El uruguayo Mora fue quien tuvo un par de chances, de tiro libre en la puerta del área. Gallardo continuó moviendo el banco. Con un par de intervenciones de Germán Lux, Montiel fue quien casi marcó otro tanto con un remate desde media distancia, que se fue apenas alto



El amistoso contra Saprissa marcó una particularidad. Después de muchos años, la camiseta de River volvió a tener su pecho impoluto. Banco Francés, que venía siendo el principal sponsor, no renovó su contrato (venció el 30 de junio y le reportó al club unos 5.000.000 de dólares menos de ingresos) y la dirigencia todavía no cerró ningún acuerdo. Si bien habría negociaciones con varias empresas interesadas en ocupar el lugar vacante (Emirates, Turkish Airlines, Volkswagen, Hi-Sense y Sancor Seguros serían algunas), aún no hay nada confirmado y los hinchas se ilusionan con que Adidas vuelva a sacar al mercado la camiseta sin publicidad, que ya fue récord de ventas en 2006, cuando pasó algo similar.



Que sigan todos



El volante de River, Gonzalo Martínez, afirmó que "ojalá que no se vaya ningún jugador del plantel. Estamos todos muy enfocados en lo que queremos y por eso la idea sería no tener bajas. En lo personal, lo mejor que siento para mi carrera es quedarme en este club y buscar nuevos objetivos como son la Copa Libertadores y el torneo local argentino".