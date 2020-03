Jorge Bermúdez, integrante del consejo de fútbol de Boca, fue contundente a la hora de referirse a la decisión de River de no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán por la pandemia del coronavirus. "Me sorprendió que River no convocara a la gente de Boca", afirmó.

"Me sorprendió que ni se convocara al capitán de Boca y a la gente de Boca. Los chicos de Boca no sabían absolutamente nada de lo que pasaba con los jugadores de River y la decisión que habían tomado. Pero más me sorprendió cuando se hablaba de ser consecuentes. El día anterior había visto jugar el Ascenso y otras categorías... ¿y es que acaso los jugadores de River y Boca son distintos a los demás? Son todos jugadores de fútbol. Son todas familias que viven del fútbol. No puede un club tomar una atribución de decir yo no juego más. Son todos o ninguno", disparó el Patrón en una entrevista con Canal 26. Respecto de la postura de Boca y del resto de los clubes que sí jugó la fecha como estaba programada, sin público, el colombiano remarcó que "hay que ir a las normas, a los reglamentos. La verdad me sorprendió. Pero más me sorprendió que tenemos en nuestro club jugadores muy inteligentes". Por supuesto, el dirigente se mostró preocupado por el flagelo del coronavirus, pero inmediatamente recalcó que van a acatar los lineamientos que bajen desde la Asociación del Fútbol Argentino, Superliga y el Gobierno Nacional. "Hay mucha preocupación, estamos en constante alerta. Pero también entendemos que somos parte del fútbol argentino y que esperamos que desde AFA, Superliga o el Gobierno argentino se tomen decisiones que nos protejan", insistió.

Flores a Román

"Boca necesitaba recordar que había una historia y el patrón llegó de nuestro vicepresidente, que ya no juega de enganche, juega de patrón. Nosotros hacemos lo posible para estar a su altura. (A Riquelme) Lo noto cada vez más coherente, inteligente y más obsesivo para sacar el proyecto adelante. Los genios aprenden muy rápido", sostuvo Bermúdez en referencia al exenganche del Xeneize.