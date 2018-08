El equipo. Los juveniles argentinos posando para la foto. Fue antes del choque con India, en el que no les fue bien. Hoy jugarán una de las semifinales ante Uruguay.

Y al cuarto partido, adiós al invicto. La Sub-20 de Argentina cayó por 2-1 ante India en el cierre del grupo A del torneo de L"Alcúdia y cortó una racha de tres victorias consecutivas.



Aún así, resulta un revés a tiempo: Scaloni rotó a varios jugadores porque ya tenía asegurado el primer puesto del grupo y en menos de 24 horas tendrá su próximo compromiso. A agendar: hoy, a las 18, el equipo albiceleste se medirá ante su similar de Uruguay en una de las semifinales del certamen. La otra la disputarán los seleccionados de Rusia y de Venezuela, ésto desde las 16.



Ayer, el seleccionado de La India golpeó en los momentos claves. El 1-0, con una cuota de complicidad del arquero Leonardo Díaz: tras un cabezazo llovido de Deepak Tangri, el arquero argentino no pudo embolsarla, se complicó solo y terminó metiendo la pelota en su propio arco.



Y el 2-0 llegó en el segundo tiempo. Con un tiro libre exquisito de Anwar Ali que clavó la pelota en uno de los ángulos del arco argentino. Y, como en el primero de los goles, el arquerito Díaz también tuvo algo de responsabilidad, dado que el balón ingresó en el palo que él custodiaba.



Para revivir la ilusión de remontar, Marinelli descontó casi al instante. Entonces los pibes argentinos lo buscaron hasta el final. De hecho, en la última jugada del partido, ya en tiempo de descuento (el árbitro dio cinco minutos de más) Colidio le dio fuerte y la pelota pegó en el travesaño. No hubo caso. Los chicos insistieron hasta el final pero el empate no llegó.

Scaloni: "Con Pablo pensamos igual"



La dupla técnica Scaloni-Aimar, confirmada por Tapia como conductores de la Selección mayor hasta diciembre, está a full en L"Alcúdia. Scaloni dijo: "A Pablo lo conozco hace tiempo, pensamos de una manera muy similar en lo futbolístico. Ojalá podamos ganar el torneo, pero si no lo hacemos, lo importante es que los chicos se vayan con la sensación de que aprendieron algo importante, que es ponerse esta camiseta y jugar siempre al máximo".