El volante ofensivo Leonardo Pisculichi, de muy destacada trayectoria, esta noche sorprendió con el anunció de su retiro del fútbol profesional, a los 37 años, cerrando su carrera en el Burgos, de España, después de haber participado de su ascenso a la segunda división.



'Piscu' dio cuenta de su retiro a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, despidiéndose de un modo particular al citar: "Pelota a vos gracias por haberme hecho tan feliz en mi carrera profesional".



"Fuiste muy importante en mi vida, pero no lo más, ahora entran a tallar ellos (familia)", continuó en su mensaje direccionado a la 'redonda' para anunciar el fin de su carrera y para agradecer a sus padres, hermanos y a su esposa por todo el apoyo que le brindaron.



Pisculichi, uno de los últimos enganches del fútbol, habilidoso, creativo y goleador, inició su carrera profesional en Argentinos Juniors, con debut en primera división el 20 de febrero de 2002, con el que iba a cumplir otros dos ciclos posteriores.



Eso después de pasar por Real Mallorca, de España; Al-Arabi, de Qatar; Shandong Luneng, de China; River Plate; Vitoria, de Brasil; y tras su última vuelta por La Paternal, en 2019 emigró hacia España, para integrarse al Burgos, desde donde hoy se despidió del fútbol.



Después de haber jugado 324 partidos oficiales, marcando 104 goles y con numerosos palmarés en su haber, entre ellos el de campeón sudamericano con el seleccionado argentino Sub 20 en Montevideo 2003.