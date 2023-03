El seleccionado argentino masculino de vóleibol, medalla de bronce en los Juegos de Tokio 2020 con los sanjuaninos Bruno Lima, Matías Sánchez y Federico Pereyra, buscará la clasificación a París 2024 en el Preolímpico de China, que se jugará del 30 de septiembre al 8 de octubre.



Por su parte, Las Panteras, con la habitual participación de Candelaria Herrera, participarán en el Preolímpico de Japón, entre el 16 y el 24 de septiembre, según el sorteo de grupos que dio a conocer hoy la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB).



En ambas ramas, solamente 12 países se clasificarán a los Juegos Olímpicos, con Francia con el cupo asegurado por ser anfitrión. En los Preolímpicos de septiembre, los dos primeros de cada zona accederán directamente a París 2024 y el resto de los lugares se definirá por varios factores, entre ellos el ranking mundial y el continente del cual provengan (si no tiene clasificados).



La Selección masculina, que dirige Marcelo Méndez, tendrá como rivales de grupo C al local China, Polonia, Países Bajos, Canadá, México, Bélgica y Bulgaria.



El grupo A se jugará en Brasil con el local, Italia, Irán, Cuba, Ucrania, Alemania, República Checa y Qatar; mientras que el grupo B será en Japón con el local, Estados Unidos, Eslovenia, Serbia, Turquía, Túnez, Egipto y Finlandia.



En cuanto al Preolímpico femenino, Las Panteras -conducidas desde este año por Daniel Castellani, sucesor de Hernán Ferraro- integrarán el grupo B con Japón, Brasil, Turquía, Bélgica, Bulgaria, Puerto Rico y Perú.



El grupo A será en China con el local, Serbia, República Dominicana, Países Bajos, Canadá, República Checa, México y Ucrania. El C se jugará con sede en Polonia con el local, Italia, Estados Unidos, Alemania, Tailandia, Colombia, Corea y Eslovenia.