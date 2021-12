Lejos de sus afectos. A más de mil kilómetros de su San Juan natal. Allí, en Madryn y en Chaco, dos sanjuaninos hicieron historia logrando el ascenso desde el Federal "A" a la Primera Nacional. Nicolás Sottile con Deportivo Madryn y Lucas Jofré, con Chaco For Ever, lograron el objetivo máximo de dar el salto de categoría.

El "Tuta" Jofré lo logró el domingo último, venciendo en la final del Reducido a Gimnasia y Tiro de Salta por 1 a 0, mientras que lo de Sottile fue hace un mes, cuando el equipo de Madryn se impuso también por 1 a 0 ante Racing de Córdoba, logrando el campeonato y ascenso.

"Estoy feliz, todavía no caigo de lo que hemos logrado. Chaco era un gigante que estaba dormido y que con este ascenso logramos ponerlo en donde se merecía. Sentimos que no solo es un logro para este club sino para toda la provincia", comentó el "Tuta", el menor de los hermanos Jofré, "Peca" y "Chori"- jugadores de Desamparados y Colón-, respectivamente.

"A veces hay que hacer tripa y corazón y salir a buscar nuevos aires y nuevos objetivos. Recién ahora estoy tratando de blanquear la cabeza y analizar lo que hemos logrado y es algo único. Llevaba muchos años jugando esta categoría y ganarla es lo máximo", comentó Sottile, que llegó a Madryn después de varios años jugando en Desamparados.

"Este ascenso es una revancha, es el premio a no bajar los brazos. Chaco era un gigante dormido". LUCAS JOFRÉ - Chaco

El premio al esfuerzo, a estar lejos de los afectos por todo un año, fue lo que empujó a los futbolistas sanjuaninos a ir en busca de nuevos horizontes. Para Jofré fue mucho más que una revancha. Es que el "Tuta", formado futbolísticamente en San Martín, dice que hace casi 3 años cuando el club de Concepción lo dejó libre el bajón anímico fue grande y se replanteó si seguir en el fútbol o no. "Pasé por momentos malos, no sabía si seguir jugando o no, pero pude levantarme y con esto siento que me estoy devolviendo eso por lo que tanto luché. Este ascenso es una revancha, el premio a no bajar los brazos y a seguir buscando eso que tanto quería que era seguir jugando al fútbol profesionalmente", valoró el volante de 25 años que de 32 partidos, estuvo en 29 alternando entre titular y suplente.

Por el lado de Sottile, jugó 13 encuentros alternando entre Federal y Copa Argentina. Se encontró con un plantel largo y competitivo pero recalcó la calidez humana que encontró. "Me encontré con un plantel muy sano y competitivo, por ahí se sentía más el desgaste en los entrenamientos que en los partidos porque cada práctica tenias que dar todo, a pesar de eso la competencia dentro del plantel fue muy sana, me vine con un montón de amigos", expresó el mediocampista que ayer llegó a San Juan.

"Necesitaba un cambio, ir por nuevos objetivos. Recién voy tomando dimensión de lo que logramos". NICOLÁS SOTTILE - Deportivo Madryn

Para ambos futbolistas, los ascensos a la segunda categoría del fútbol argentino significó el primer ascenso en sus trayectorias deportivas. "Es algo increíble, único. Lo que siempre soñás y cuando lo logras te sentís pleno. Se te pasan mil cosas por la cabeza", expresó Sottile, mientras que Jofré coincidió: "Es mi primer ascenso y espero que después vengan más. Ahora hay que disfrutar", comentó Lucas, quien al igual que Sottile dejaron plasmado su nombre en la historia de dos grandes instituciones.