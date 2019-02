- ¿Con fecha y sede confirmadas no sabés con quién pelearás?



- Sí, la pelea será el 15 de marzo en San Juan, pero todavía no sé con quién pelearé. Carolina (Duer su promotora) me confirmará el dato la semana que viene.



- ¿No es pelea mandatoria porque el límite para enfrentar a la número 1 vence recién en agosto?



- Exacto. Pero, posiblemente sea contra ella que sigue como retadora obligatoria.



- ¿Duer te lo comentó?



- Algo nos dijo, pero con mi entrenador (Juan Ledesma) le dijimos que aceptaríamos siempre y cuando la oferta sea buena. Pusimos un valor de la bolsa que no creo que le convenga.



- ¿Sería conveniente una tercera pelea?



- Sinceramente no lo sé. Creería que no. Por la gente, digo. Ya hicimos dos y se las gané. Aparte entiendo que ella no está entrenado. Volvió de los Estados Unidos hace unos días, anduvo por allí por el tema de su tarea como promotora.



- ¿Cómo te encuentras física y técnicamente?



- Bien, muy entusiasmada. Estoy entre Buenos Aires y San Juan, ahora estoy trabajando acá en Caseros, la semana próxima vuelvo a casa.



- ¿Cuál es tu peso entre pelea y pelea?



- Por fortuna no tengo problemas, siempre estoy cerca del límite de la categoría. Además, con Juan y todo el equipo implementamos un planificación para estar lista en cualquier pelea que salga. Soy como los boy scouts, debo estar siempre lista (risas).



- Si no es Duer, la segunda en el ranking es la chilena Rodríguez, con quien perdiste en tu segunda pelea. ¿Podría ser ella?



- Pienso que no, porque ella fue campeona del mundo y renunció al título en 2015. Estuvo tres años alejada y volvió el año pasado en marzo. La sigo por Instagram y no ha subido ningún estado o foto sobre su entrenamiento. No creo que sea ella, pero... todo puede ser.

La FIB pierde credibilidad al mantener como retadora 1 a Duer quien perdió sus dos últimas peleas.

- Hablaste de que salgan peleas. ¿Puede ser alguna en el exterior?



- La idea es estar preparada para pelear afuera donde las bolsas son más grandes y porque se pagan en dólares.



- Dos de las campeonas de otras entidades, la venezolana Rivas y Bermúdez, viven en Argentina. ¿Buscarían unificar coronas?



- No se ha hablado nada de ello. Pero es una opción interesante. Alguna conversación hubo el año pasado para pelear con "La Barbie" Juárez en México, pero lo que nos ofrecieron era muy poco.



- ¿Cómo haces para mantener dos casas, una en San Juan y otra en Buenos Aires?



- En casa cuento con la imprescindible ayuda de mis hermanas. Y estoy eternamente agradecida a la gente que cree en mí. ¿Puedo nombrarlos?



- Sí, seguro.



- Al gobierno a través de su Secretaría de Deportes, a la Municipalidad de Pocito y de la Capital, a Maratta y Escobedo Previsional, Malvar S.R.L. e Hiperfarmacias San Martín. Gracias por dejarme nombrarlos. Su ayuda es vital para mi carrera.



- ¿Cuando vienes a San Juan sigues un plan específico?



- Sí, por ejemplo toda la pretemporada la hice en San Juan de acuerdo al programa de entrenamientos que me envió Ricardo Meloni (su preparador físico). La labor diaria incluye -como en Buenos Aires- trabajos específicos en lo físico y otros en lo referente a lo técnico-táctico. Repitiendo rutinas sobre aspectos a mejorar.



- A mejorar. ¿Qué es lo que estás tratando de corregir?



- Después de estudiar mis peleas llegamos a la conclusión de que soy más rápida en el lanzamiento de los golpes que en la traslación con mis piernas. Por eso estamos haciendo reiteraciones de situaciones de combate que me permitan entrar en la media y corta distancia sin encimarme para tener espacio al tratar de conectar a la rival y evitar, lo más posible, los encontronazos que provocan los choques de cabeza, que tanto me han hecho rabiar en las últimas peleas.



- ¿No te aburres de repetir desplazamientos?



- No, es lo que hay que hacer para que luego en pelea salgan de manera natural. Además, luego de una situación de acoso debo tomarme un respiro y también entrenamos las salidas laterales con envíos de larga distancia.



- Alguna vez comentaste que siempre están tratando de adosar algo nuevo para cada pelea. ¿Qué hicieron de diferente para la que viene?



- Hemos realizado una tarea de gimnasio que apuntó a la hipertrofia muscular, con la idea de ganar masa muscular. Debí cambiar mi dieta y agregar más proteínas para bajar el índice del porcentaje graso. Ha sido duro pero el cambio físico me demuestra que vamos por el camino correcto.