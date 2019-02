Cariño. La gente se acercó al campeón olímpico de 2008 para sacarse fotos. "Esto es lo mejor que te queda tras una extensa trayectoria", remarcó.

Quizás por ese amor propio a un deporte que tanto le dio, Juan Esteban Curuchet decidió volver. Después de diez años sin conocer esa adrenalina lógica que despierta una competencia, el campeón olímpico se comprometió en disputar el Gran Fondo de la Vuelta a San Juan y lo preparó de una manera profesional con un entrenamiento especial. Quien se consagrara en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 junto a Walter Pérez, se entrenó durante tres meses, bajó de peso, ganó estado y ayer regresó a las rutas en ese deporte que tanto ama.



"Lo preparé de la mejor manera porque tenía que volver y ser protagonista. Siempre corrí para ganar. La sangre es la sangre y si juego al truco también quiero ganar, las cosas salieron bien, por suerte no hizo tanto calor y hoy pude disfrutar como hace tiempo no lo hacía", aseguró el marplatense que llegó hace una semana a San Juan para no perderse detalle de la Vuelta. "No podía negarme a esta prueba. Tengo muchos afectos acá, a Sergio (Uñac) lo conozco desde antes que fuera intendente y a Coki (Chica) lo conozco desde niño cuando me pasaba agua desde el costado de la ruta", aseguró.



Esta provincia representa mucho para Curuchet y siempre en cada entrevista que brinda para algún medio del país, se cansa de repartir elogios para estas tierras: "Llevó más de 30 años viniendo a San Juan, la primera vez que vine fue en el "83, imaginate cuantos amigos tengo acá. Yo soy un embajador de San Juan, esta provincia representa mucho para mí porque me sirvió de motivación en mi carrera sobre todo por la pasión que la gente le pone al ciclismo. Por eso siempre hablo de San Juan y porque tiene esta Vuelta que siempre soñamos de afuera y que ahora se hizo realidad".

Postal

La dureza y la belleza... El paso del pelotón por el puente del dique Punta Negra ya trae a cuestas el desgaste propio que provoca el ascenso por la zona de los caracoles. Aunque claro, la belleza que le aporta el increíble paisaje que conforman el cerro y el lago le aporta el plus a quienes pasan por allí.







Un abuelo con hinchada propia

Era un gran anhelo para Jorge Pintos poder ser parte del Gran Fondo de la Vuelta a San Juan. El hombre, oriundo de Chimbas, compite actualmente en la temporada de Libres y se puso como meta disputar la prueba pero nunca se imaginó contar con hinchada. Su esposa, hijos y nietos lo sorprendieron con una bandera en el punto de meta que decía: "Abu sos nuestro campeón".



Chica lo sufrió más de la cuenta

"Es más fácil organizarla que vivirla desde adentro", contó entre risas y extenuado el secretario de Deportes Jorge Chica, quien fue partícipe de la prueba. Chica junto a otras autoridades del deporte provincial participaron de la competencia que integró a 600 ciclistas entre elite y amateurs que se animaron al Gran Fondo que ya pide repetición.