Con poco y casi nada. Sin hacer demasiado durante el encuentro, Desamparados ganaba pero Sansinena se lo igualó 1 a 1 en la última jugada del encuentro válido por la 14ta fecha del Federal A.

El penal sancionado por el juez sampedrino Joaquín Gil en el último minuto y que Gonzalo Barez cambió por gol desnudó la impotencia de este Desamparados que no logra encontrar su rumbo en el certamen. Porque el encuentro fue chato de emociones, Desamparados, que llegaba con cinco cambios después de caer goleado ante Bolívar (0-4), mostró poco y nada en esa etapa. La primera jugada de peligro llegó a los 24 después de que Mateo Rodríguez habilitara a Ricardo Tapia, pero la guapeada del tucumano se fue apenas por encima del travesaño. El arquero de Sportivo Alejandro Dianda se hizo fuerte atajando varios remates del conjunto local.

En el complemento, Vieyra casi sorprende a Dianda con su remate pero el arquero víbora estuvo lúcido para ahogarle el grito. A los 15 Sportivo generó otra buena ocasión en el primer córner a su favor en todo el partido. Ejecutó Jofré y el centro de Paz encontró por el segundo palo a Callejas que remató pero tapó con lo justo Vaccaneo. El trámite parecía igualarse por el empuje de Desamparados que a los 21 sacó provecho cuando Tapia no perdonó de cabeza y marcó su gol. El 1 a 0 era demasiado premio para Sportivo que comenzó a defender el resultado con alma y vida pero claro, la apuesta a defenderse no siempre sale bien y lo pagó caro el conjunto de Bove cuando a los 49, en el último minuto adicionado, le cometieron penal a Federico Pérez. Barez cambió por gol y el 1 a 1 desató la bronca en el plantel Víbora que se fue con reclamos al árbitro y que terminó bajandole el telón a otra tarde gris en la que Desamparados no pudo ganar y sigue generando dudas en cuanto a su juego.

Nuevo líder

Olimpo continúa su paso arrollador, y esta vez le ganó a Estudiantes de San Luis por 3 a 2 para posicionarse como líder de la zona, en una escalada fenomenal del Aurinegro en este tramo de la campaña. El líder hasta ayer Deportivo Madryn, cayó de local ante Independiente de Chivilcoy por 3 a 1.