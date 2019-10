Análisis. El DT de Desamparados analizó el empate de su debut.

Desamparados continúa sin poder ganar. Antenoche, en el debut de Nazareno Godoy como director técnico, igualó de local sin goles ante Cipolletti y ayer el mismo DT se dio tiempo para analizar al equipo mientras veía al equipo de la Primera Local que cayó ante San Martín. "Me fui conforme. Desamparados fue el único protagonista pero no se hizo lo más importante que fue el gol. Fuimos el único equipo que propuso, me gustó la intensidad, la presión, lo que no me gustó el manejo de la pelota, no manejamos los ritmos, recuperamos la pelota a cien por hora y la jugábamos a cien por hora y por eso no fuimos claros a la hora de atacar, eso lo tendremos que seguir trabajando de ahora en más", comentó el técnico chaqueño que asumió el lunes tras la salida de Magistretti. Sin ponerlo como excusa pero reconociendo el poco tiempo que tuvieron de trabajo, Godoy expresó: "Estuvimos al frente del equipo tres días y la idea era sacar adelante el partido para trabajar más tranquilo pero no se dio, me hubiese gustado irme con triunfo pero igual me fui conforme". Desamparados mostró una mejoría que si bien no se plasmó en el resultado, fue valorada por el hincha que despidió al equipo con aplausos: "Cuando no se pudo jugar se compensó con la intensidad que a nosotros nos caracteriza, me gustan los equipos agresivos, con presión en todo el campo de juego, en eso cumplió el equipo pero nos faltó claridad" comentó y se refirió también al debut del defensor Mateo Rodríguez: "Teníamos una defensa grande, un poco lenta y quisimos compensar por las bandas con dos chicos jóvenes, Mateo tiene un gran futuro y hay que ayudarlo a crecer".