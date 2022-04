Cuando se pensaba que en el transcurso del día la dirigencia de Sportivo Desamparados confirmaría al nuevo director técnico tras la salida de Marcelo Fuentes, finalmente la decisión se dilató y el nuevo DT no se conocerá al menos hasta el fin de semana. Mientras tanto la primera medida fue que Emanuel Guirado sea quien dirija este domingo a las 16 cuando Desamparados reciba a Bolívar por la quinta fecha del certamen.

Después de un lunes por demás movido que terminó decretando la salida de Fuentes de su cargo, el martes arrancó de una manera mucho más tranquila. El ahora ex entrenador se despidió del plantel en el entrenamiento matutino llevado a cabo en cancha de Trinidad y después de eso, fue Juan José Corzo -ayudante de campo de Guirado en la Primera Local- quien estuvo al frente de la práctica. Guirado, por sus obligaciones laborales, no pudo asistir al entrenamiento de esta mañana, pero sí lo hará en lo que resta de la semana. Es que la primera medida de la dirigencia víbora fue confirmarlo como técnico interino al ex arquero, quetrabajará en la semana junto a Corzo, Fabián "Tato" González (entrenador de arqueros) y Darío Gómez (preparador físico). A excepción de Guirado, el resto ya venía trabajando junto a Fuentes en el cuerpo técnico del Federal.

La Comisión víbora que encabeza Juan Valiente no tomará una decisión apresurada y se tomarán esta semana para analizar propuestas de DT´s, aunque se supo por una fuente interna del club, que la prioridad continúa siendo Ricardo Dillon. Darío "Lechuga" Alaniz le confirmó a este medio que Desamparados lo contactó pero el técnico mendocino desistió de llegar a San Juan por el vínculo existente con Huracán Las Heras, allí trabaja en el equipo del campeonato local. Con Alaniz descartado, sonaron otros nombres del ámbito local como Mauricio Del Cero y Luis Pallaroni y otros técnicos con experiencia en Federales que la dirigencia víbora también analizará.

Mientras tanto las reuniones con Dillon si bien prosperaron, no llegaron a una definición aunque tendría el aval de una parte de la Comisión, por lo tanto conrtinúa posicionandose como el plan "A" para reemplazar a Fuentes. El "Flaco" mostró predisposición para tomar el mando, incluso manifestó que en caso de asumir como técnico desistiría de un viaje que tiene programado a Marruecos para el mes de mayo junto a su familia.

A la espera de una definición, que no se daría al menos antes del fin de semana, será Guirado quien tome el mando del plantel víbora que buscará el domingo el triunfo que se le viene negando. Desamparados está penúltimo en las posiciones, en zona de descenso directo, producto de sus dos empates y dos derrotas, por eso una victoria le sentaría bien en lo anímico a un plantel que si bien no llega del todo golpeado, necesita de un aliciente.