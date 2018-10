Pasó ya la ansiedad de ganar afuera. Esa materia pendiente está aprobada para Sportivo Desamparados pero hoy la presión pasa por hacerse fuerte como local, sabiendo que en el Federal A es clave no perdonar a nadie en casa para sostener chances de clasificación a instancias decisivas. Con esa necesidad esta noche Sportivo será local ante Belgrano de San Francisco por la séptima fecha de la Zona 3, urgido por un triunfo que lo reacomode en las posiciones y lo potencie desde lo anímico y futbolístico.



El momento es ideal en Puyuta. Haber conseguido ganarle a Huracán Las Heras en Mendoza sirvió para soltar presiones y demostrar que este Desamparados puede, pero el costo fue alto porque su goleador Jonathan Lastra se lesionó y se perderá el partido ante los cordobeses. Su reemplazo será Santiago Ceballos, de enorme momento en el torneo local y ansioso por tener la chance en el Federal A. El resto, igual a la formación que ganó en Las Heras, sabiendo que Andrada parece haber encontrado el equipo y apuesta a eso. En los números, el momento también invita a buscar la victoria porque con la caída de Maipú en Río Cuarto, Desamparados quedó a 4 unidades de la punta y ya cumplió con la fecha libre, por lo que ganando se acomodaría bien arriba. Enfrente tendrá a un Belgrano de San Francisco en plena transición. Es que se fue Edgardo Cervilla de su conducción técnica y recién cuando regrese de San Juan se pondrá al frente Cristian Domizzi, mientras lo conduce Martín Dell"Avanzatto quien ganó el primer partido de esta temporada el pasado domingo ante Racing de Córdoba. Entre los nombres conocidos que trae el Verde de San Francisco se anotan el talentoso Juan Pablo Francia y el delantero ex Unión de Rawson, Ezequiel Gaviglio.



En Desamparados es el momento. Lo saben todos y su gente apuesta a una victoria para empezar a pelear arriba. Está invicto aún en 6 jornadas pero de local no ha podido festejar todavía. Perdió con Maipú, empató con Racing y hoy ante Belgrano sabe que todo pasará por una victoria. Un miércoles intenso para seguir con el envión conseguido el sábado en Mendoza. Un miércoles para que Desamparados defina para qué está en este Federal A.



El resto



En la Zona 3, con fecha libre para Huracán Las Heras, la programación será absolutamente nocturna y repartida entre Mendoza, San Luis y Córdoba. A las 21.15 Deportivo Maipú recibirá a San Lorenzo de Catamarca, mientras que a las 21.30 en San Luis, Juventud Unida Universitario será local del líder, Estudiantes de Río Cuarto. Finalmente, en el mismo horario, en Córdoba, Racing irá por su primera victoria cuando reciba a Sportivo Estudiantes de San Luis.