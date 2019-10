Experiencia. Ricardo Tapia es clave en el medio de Sportivo Desamparados que hoy se juega una carta brava en Maipú.

Con la necesidad de ganar como bandera y tres modificaciones en la formación inicial que viene de perder de local, Sportivo Desamparados se jugará algo más que tres puntos cuando visite hoy desde las 21.15 a Deportivo Maipú, en Mendoza, con el arbitraje del cordobés José Díaz.



Los ingresos de Emmanuel Décimo en el mediocampo, el retraso de Matías Montejano a la posición de volante ofensivo y la decisión de cambiar la dupla de ataque con Leandro Celiz y Martín Abraham de titulares, Desamparados llegará con la urgencia de revertir este flojo presente que lo tiene ya en la parte baja de la Zona B, demasiado lejos de las expectativas generadas en la concepción de este proceso. Será ganar o ganar, sabiendo que la presión ya excedió la paciencia de la dirigencia.



Desamparados saldría a la cancha con Cruzat en el arco; Callejas, González Bordón, Nelson Ibarlucea y Facundo Torres en la defensa; Ricardo Tapia, De Muner, Décimo y Montejano en el mediocampo, Celiz y Abraham en el ataque.



El presente del Deportivo Maipú, que llegó a la punta, es más que exigente para Desamparados. El equipo de los Sperdutti se armó para ser protagonista y lo está consiguiendo y para recibir al Puyutano, iría con Matías Alasia en el arco; Alexis Viscarra, Julio Villarino, Marcos Lamolla y Mario Vallejo en la defensa; Luis Daher, Franco Dolci, Matías Navarro y Mauro Visaguirre en el mediocampo; Matías Persia y Nicolás Aguirre en el ataque.



Para Sportivo puede que sea el momento de enderezar una campaña que lo tiene a los tumbos. No ha conseguido un rendimiento que lo distinga, la irregularidad ha sido más que peligrosa y eso lo ha terminado sumiendo en la parte más baja de las posiciones. Viene de dos derrotas consecutivas y ganar como visitante ha sido materia pendiente. Números y rendimiento que no lo sustentan y que hoy deberá cambiar para poder acomodarse en una categoría que no perdona errores.



Por la misma zona Ferro Carril Oeste de General Pico recibirá hoy a las 21 a Sansinena de General Cerri, partido que será controlado por el santafesino Carlos Córdoba; y a la misma hora Cipolletti hará lo propio con Sol de Mayo de Viedma, con el arbitraje del cordobés Diego Monson.



La fecha continuará el sábado a las 17 con Peñarol de San Juan-Huracán Las Heras de Mendoza y a las 17 con Villa Mitre de Bahía Blanca-Juventud Unida Universitario de San Luis.