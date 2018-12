Ajustado. Ariel Sánchez lucha por la posesión ante Benavídez. En Río Cuarto, Sportivo perdió la primera posición de la Zona 3 y espera el sorteo de la Segunda Fase.

No cambiaba nada. Ser primero o segundo en la Zona 3 no implicaba cambios para el futuro inmediato de Sportivo Desamparados en el Federal A pero ganarle a Estudiantes de Río Cuarto en el Imperio cordobés entregaba un plus extra de cara a la Segunda Fase que comenzará el 3 de febrero. Pero el Puyutano perdió apenas por 1-0 y con eso quedó en la segunda posición de la Zona 3, aunque masticando bronca porque Estudiantes no fue mucho más y sacó su ventaja con una llegada a fondo en el primer tiempo a través de Álvaro Cuello. Después, eso sí, Sportivo se quedó sin demasiados argumentos como para remontar la historia teniendo un jugador más por 25 minutos tras la expulsión del propio Cuello en el complemento. El arranque fue previsible porque Estudiantes buscó meterle la presión encima a Desamparados y manejado por Cabrera quiso más de lo que pudo pero aun así con esas limitaciones, a los 35" llegó al gol cuando Cuello terminó definiendo una gran maniobra por la derecha. Sportivo tuvo sus chances, especialmente con Lastra pero el delantero sanjuanino no acertó. En el complemento, pudo haber llegado al empate pero se quedó sin juego para concretarlo. Estudiantes con uno menos fue más profundo y desperdició en los pies de Sepúlveda varias chances que pudieron decorar un resultado ajustado.

La Segunda Fase en el futuro



Villa Mitre de Bahía Blanca, Sansinena de General Cerri y Sol de Mayo de Viedma, por la Zona 1, lograron la clasificación y completaron los 16 equipos que jugarán la segunda fase campeonato del Federal A, tras proseguir la realización de la decimoctava y última fecha en dos de los cuatro grupos del certamen. Ya estaban clasificados Alvarado de Mar del Plata, por la Zona 1; Unión Sunchales, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Camioneros de Luján, por la 2; Estudiantes de Río Cuarto, Sportivo Desamparados de San Juan, Huracán Las Heras de Mendoza y Deportivo Maipú de Mendoza, por la 3, y Boca Unidos de Corrientes, Chaco For Ever, Sarmiento de Resistencia y San Jorge de Tucumán, por la 4. La segunda fase Campeonato se jugará en dos zonas de ocho equipos, jugando todos contra todos en una sola rueda.