El eje. Silvio Prieto intenta pasar la marca de Francisco Fernández. El "Mago" le respondió la confianza que le brindó su técnico Emanuel Guirado desplegando su talento y siendo el eje futbolístico del equipo.

Siempre, en el equipo que sea, un cambio de aire viene bien. Y si bien continúa último en las posiciones, el triunfo sirvió para recuperar la confianza de un equipo que venía golpeado. Por eso fue tan importante la victoria conseguida por Desamparados ante Peñarol por 3 a 2 en el encuentro que cerró la octava fecha del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino. Además porque significó el debut como director técnico de Emanuel Guirado, quien se hizo cargo de la conducción tras la salida de Edgardo Herrera.



No fue fácil el triunfo para el Víbora. El marcador es una muestra de lo atrapante que fue el encuentro, porque Peñarol dio siempre pelea y no dejó de luchar por el empate hasta el último instante. Sportivo basó su juego en la figura de Silvio Prieto, pero también tuvo individualidades como Ceballos, Céliz y Sánchez. Leandro Céliz fue quien abrió el marcador a los 11. Peñarol pagó caro sus desatenciones atrás y la sufrió mucho más a los 20, cuando el "Bichín" Sánchez empujó la pelota tras un tiro libre anotando el 2-0. El Bohemio respondió y descontó a los 22 por medio del "Bibi" González. El juego fue de ida y vuelta pero el Bohemio pudo haber llegado al empate a los 40 cuando Argumosa le cometió penal a Facundo González. El "Bibi" lo ejecutó pero la tiró afuera. En el ST a los 7" Facundo González se despachó con un golazo de tiro libre para marcar el 2-2. Sportivo sabía que la igualdad no le servía y fue al frente pero se le complicó porque el Bohemio se cerró bien atrás, hasta que el "Bichín" se encontró con un potente remate a los 21 desde fuera del área y la colocó en el ángulo. El 3-2 terminó siendo justo pero definitivo para que lo festeje Guirado y todo Puyuta. (Fotos: gentileza Nuestro Fútbol).





EMANUEL GUIRADO

"Era lo que esperaba"

Tranquilo. Guirado estuvo permanentemente de pie dando indicaciones a quienes hasta hace poco fueron sus compañeros. El DT comenzó ganando.

Junto con Silvio Prieto, quien ahora es uno de sus dirigidos, es uno de los máximos ídolos de Desamparados. A Emanuel Guirado ayer le tocó debutar en otro rol y el resultado fue mucho más de lo esperado. El DT de Sportivo analizó la vuelta al triunfo del Víbora que si bien continúa último, logró un importante envión anímico. "Contento por el triunfo, es la respuesta que esperaba. No tuvimos mucho tiempo para trabajar pero tratamos de apuntarle a lo anímico, a todos los conozco porque hasta hace poco fui compañero de ellos y los convencí de que pueden", comentó. "El objetivo inmediato es Unión (jugarán el sábado en Puyuta), iremos paso a paso pero estoy convencido que con este envión vamos a mejorar", expresó.