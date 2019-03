Caída. En Corrientes, Sportivo Desamparados perdió tres puntos pero no la posición en la Zona B. Quedó segundo y con chances de clasificación intactas.



El oportunismo de un viejo goleador como el Toro Nuñez dejó sin nada a Sportivo Desamparados en su excursión por Corrientes, donde Boca Unidos lo terminó venciendo por 1-0 en el partido que cerró la quinta fecha de la Zona B de esta Segunda Fase del Torneo Federal A. Fue derrota inmerecida por Desamparados que hizo un enorme primer tiempo donde disimuló todas sus ausencias, pero no pudo resolverlo dentro del arco. Boca, que venía a los tumbos en esta etapa del campeonato, acertó en un cabezazo del Toro Nuñez cuando iban 42’ de esa primera etapa y con eso le alcanzó.



En el comienzo, fue Sportivo el que manejó mejor la pelota y se acomodó con autoridad como para sostener la entendida presión inicial de Boca. Le salió bien al Puyutano e incluso además de controlar al rival tuvo sus chances de abrir el marcador con remates de Corvalán. Pero cuando se moría el primer tiempo, llegó ese centro de Espíndola y Nuñez batió a Perelman.



En el complemento, pese al buen arranque de Desamparados, pronto empezó a sentirse el desgaste físico por el viaje y a la salida del primer tiempo por lesión de Wilson Albarracín se sumó en este segundo tiempo la de Alfredo González Bordón. Condicionado y todo, Sportivo fue y tuvo una chance con Cano pero no alcanzó. Lo buscó en el tramo final con el resto físico y futbolístico que le quedaba. Boca, con más espacios y mejor parado desde lo físico, pudo haber resuelto antes la historia pero le alcanzó para ganar con lo justo. Desamparados perdió por muy poco un partido que no lo sacó de posiciones de clasificación pero que le dejó varias lesiones que tendrá que resolver pronto y con un plantel muy corto. Ahora buscará los tres puntos en la penúltima fecha sabiendo que recibirá al último, Huracán Las Heras pàr luego ir a definir su clasificación con San Jorge de Tucumán, que pelea también por meterse.

>> Estudiantes se cortó solo

Estudiantes de Río Cuarto es número puesto para el ascenso y abriendo esta fecha 5, el viernes demostró su poderío goleando como local por 4-2 al Deportivo Maipú de Mendoza. Bruno Sepúlveda, Hesar y Javier Ferreira marcaron los goles del Celeste, descontando Beraldi en contra y Martínez Schmit para el Cruzado. En tanto que el domingo, en Tucumán, San Jorge venció por 2-1 a Sarmiento de Resistencia y achicó en las posiciones. Ricardo Tapìa marcó los dos goles tucumanos, descontando Gonzalo Cañete. Finalmente, en Mendoza, Huracán Las Heras perdió como local por 2-0 con Chaco For Ever. Diego Magno y Juan Capurro marcaron los goles chaqueños.

En la próxima fecha, Desamparados recibirá a Huracán Las Heras, Boca Unidos a Estudiantes, Chaco For Ever a San Jorge y Sarmiento al Deportivo Maipú de Mendoza.