Bien temprano hoy por la mañana, Desamparados pondrá primera pensando en la Segunda Fase de la Ronda Clasificatoria que reúne a todos los equipos que aspiran al ascenso. El Víbora comenzará su pretemporada hoy a las 8.30 de la mañana en el Serpentario cuando se reúnan después de tres semanas de vacaciones.



Ayer llegó a la provincia su único refuerzo: Carlos Fondacaro. El ex Boca arribó a la provincia sobre el mediodía y hoy estará en el inicio de la preparación siendo -hasta el momento- la única cara nueva. Es que Raúl Antuña pretende completar el cupo de refuerzos y en ese caso elegir un delantero. René Urueña es el único jugador desvinculado y se pretende que no hayan más bajas, pero mucho dependerá de quienes se presenten hoy a entrenar.



La dirigencia, mientras tanto, continuará buscando un atacante que esté entre los números que maneja Desamparados y no se exceda del presupuesto.



Desamparados debutará dentro de un mes en La Feliz ante Alvarado, luego recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, visitará en la tercera fecha a Gimnasia en Mendoza y posteriormente recibirá a Juventud Unida de San Luis. En la quinta fecha, visitará La Pampa para enfrentarse a Ferro de General Pico en la penúltima recibirá a Deportivo Roca de Río Negro y cerrará haciendo el viaje más largo a Bahía Blanca para visitar a Villa Mitre.



Por el hecho de contar con un plantel largo y competitivo, Desamparados afrontará los choques de la Copa Argentina ante Unión con un equipo alternativo pero apuntando a todo.