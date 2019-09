Especial. Hace tiempo que los hinchas esperan esta fecha. Desamparados prepara una gran fiesta, sin partido como se pensó en algún momento.

Sus hinchas lo esperan hace tiempo. Pero la cuenta regresiva se termina y este martes 10 de septiembre, Sportivo Desamparados habrá llegado a los 100 años de existencia. Para celebrar el Centenario de la institución que supo jugar los viejos Torneos Regionales y Nacionales y que actualmente milita en el Torneo Federal "A", la dirigencia víbora ya tiene organizados los festejos que deberán desdoblarse para reunir a toda la familia víbora.



Después de haber empatado ante Sansinena en Buenos Aires en la fecha inicial del Federal "A", este domingo Desamparados debutará como local y en la previa del aniversario los hinchas ya comenzaron con los preparativos para festejar en la tribuna con globos y papeles. Además, desde el club expresaron que preparan una sorpresa para las ex glorias en la previa del encuentro.



En tanto que el martes cuando Desamparados esté cumpliendo sus 100 años, se prepara una caravana que partirá desde el "Parque de Rivadavia" y culminará en el club del Barrio Patricias Sanjuaninas. La concentración en el parque rivadaviense, ubicado en Rastreador Calivar a metros de Libertador, será a las 20 y se prevé que a las 21,30 partan hacia Puyuta.



Pero la celebración mayor se dará el sábado 14 desde las 20 horas. Aprovechando que el plantel cumplirá fecha libre en el Federal A, Desamparados prepara un espectáculo con bandas locales en vivo, estarán presentes las glorias del club y el plantel actual. Después de las palabras de las autoridades, el cierre estará a cargo de la banda de rock "Pier". Las entradas costarán 150 pesos para las tribunas y 250 para el campo de juego. Habrán food trucks y venta de bebidas. "Sabemos lo importante que es cumplir 100 años. Es una fecha especial por todo lo que representa Sportivo, no solo para su gente sino para la provincia. Queremos que toda la familia se acerque para celebrar", expresó el presidente Juan Valiente.



Mañana se pondrán a la venta las entradas para el choque entre Sportivo y Sol de Mayo de Viedma, el domingo a las 19. Los precios son, para los No Socios: General 250 pesos, Platea Alta y baja 400, damas, menores y jubilados: 180 y 350 respectivamente. Para socios: General sin cargo, Plateas: 100 pesos.

El Bohemio prepara su viaje

Luego del empate conseguido ante Maipú, Sportivo Peñarol ya piensa en su próxima parada. Será este domingo a las 16 horas cuando visite a Cipolletti de Río Negro. Para ese encuentro que contará con arbitraje del bahiense Fernando Marcos, el DT bohemio Cristian Bove solo tiene una baja y es la del defensor Mario Rebeco expulsado ante el Cruzado. Emanuel Gil aparece como una de las alternativas para reemplazarlo, aunque no se descarta también retrasar a Roberto Martín en caso que llegue la habilitación de Federico Paz que debe llegar desde el fútbol ecuatoriano. De esta manera sería una sola variante la que haría Bove para enfrentar a Cipo. Hoy se entrenará a la tarde y mañana lo hará en la auxiliar del Bicentenario, apenas culmine emprenderán viaje hacia Río Negro.