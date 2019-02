¡Gritalo, Silvio! Prieto volvió a ser Prieto. Apareció para abrir el marcador y después con el paso de los minutos fue el encargado de darle el toque futbolístico a Desamparados. El Víbora ganó un choque clave para sus aspiraciones.

La practicidad, la inteligencia, la enorme actitud y el coraje para ir siempre al frente. Esas fueron las armas de Desamparados para conseguir una victoria clave que lo deja en las puertas de la clasificación cuando todavía resta mucho por delante. Con goles de Silvio Prieto y Gabriel Solís, Sportivo venció 2 a 1 a Chaco For Ever en un juego válido por la 3ra fecha de la Segunda Fase de la Zona Ascenso del Federal "A".



Sportivo hizo lo que tenía que hacer y no le sobró nada. No se lució, pero siempre intentó jugar, por momentos desplegó un nivel futbolístico que hace tiempo no se veía por Puyuta. Quizás la materia pendiente continúa siendo en el aspecto ofensivo, con la ineficacia a la hora de liquidar el encuentro. Párrafo aparte para Silvio Prieto, el estratega de Sportivo y el arma futbolística que lo llevó a ganar el encuentro.



Lo cierto es que en esa primera parte, Chaco For Ever se presentó como un rival por demás duro. La necesidad misma de los chaqueños de tener que sumar por obligación lo llevó a tomar las riendas del encuentro. Magno avisó a los 7 con un remate desde afuera del área que casi sorprende a Perelman. Sportivo no se quedó atrás y respondió al minuto con un remate de Silvio Prieto tras un centro desde la derecha. El local desbordando por la derecha sabía que podía lastimar, pero Chaco con Diego Magno, Marco Prieto y Miltón Zárate también se las ingenió, como a los 23 cuando Magno probó con un potente remate de media distancia que se fue apenas desviado. Ese sofocón fue el que sacó adelante a Sportivo que a los 24 llegó al gol. Corvalán sacó rédito de un error defensivo y metió un centro para que Silvio, parado en el segundo palo, sólo tuviera que empujarla y festejar. El 1-0 le dio a Desamparados la tranquilidad, pero no le duró mucho porque a los 27, una falta en la puerta del área grande le dio un tiro libre a Chaco, que con un exquisito remate de Zárate al ángulo superior izquierdo, puso la igualdad. De ahí en más, el encuentro fue parejo, de ida y vuelta, sufrido.



En el complemento Andrada acertó en los cambios. El ingreso de Pablo Jofré le cambió la cara al Víbora, a los 8, el "Peca" desbordó y metió el centro al primer palo para Prieto que, en el intento de Vera por sacar, casi la mete en contra. Desamparados era el protagonista, fue y fue. El "Bichín" Sánchez lo tuvo después con un remate bajo pero otra vez se le negó. Chaco sólo tuvo una clara a los 20 cuando entre Magno y Marco Prieto no pudieron definir bajo los tres palos de Perelman. Sportivo no se desesperó y a los 22 tuvo premio por ser paciente. Jofré metió un centro desde el córner y Gabriel Solís se elevó de cabeza para poner justicia con el 2-1. Con la ventaja Desamparados se animó a más, generó, jugó, pero nunca lastimó. A pesar de esa ineficacia, al Víbora le alcanzó para ganar un partido más que clave que ahora sí le permite soñar.