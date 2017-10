Falló siempre. Emiliano Terzaghi, en el aire, trata de mandar la pelota al arco de Villalba. El Azul y su carencia ofensiva no pudieron ante Aconquija.

Para los dos era importante ganar para llegar entonados al clásico del jueves. Por la 6ta fecha de la Zona 2 del Federal "A" fue Desamparados quien sacó provecho logrando una importante victoria como visitante ante Gutiérrez por 2 a 1 y con ese envión esperará a Unión, que ayer no pudo ante su gente y terminó igualando sin goles ante Unión Aconquija de Catamarca.



Desamparados salió con todo ante el "Perro" en Mendoza. Pudo ponerse en ventaja en el comienzo y lo desaprovechó. Iban 9" cuando Nievas tomó en el área a "Bibi" González y el árbitro Nahuel Viñas no dudó y sancionó penal, pero Gabriel Martinena con un potente remate que se fue por encima del travesaño desaprovechó una gran oportunidad. Gutiérrez, que estrenó a Juan Bermegui como director técnico tras la salida de Abaurre, mostró muy poco y dependió mucho de lo que pudiera generar Joan Juncos. En el complemento, Sportivo siguió dominando pero falló siempre en la definición. El ingreso de Rebeco le dio aire y salida al Víbora por el sector derecho, y fue el lateral quien metió un centro a los 26" que encontró sin marca a Leonel Pietkiewicz para marcar el 1-0. El local sintió el golpe y Sportivo siguió manejando el encuentro. Recién aumentó a los 45": el arquero Martínez Gullota fue a cabecear en un córner y Desamparados aprovechó una contra rápida con el "Bibi" González que habilitó a Lucas Farías para que marcara el 2-0. El trámite parecía cerrado pero apenas un minuto después Gabriel Vallés descontó y dejó el final abierto ya en tiempo de descuento. Igual, Sportivo sumó un triunfo vital en Mendoza.



Unión por su parte, no mostró su mejor versión jugando en Villa Krause ante Unión Aconquija. En el primer cuarto de hora lo tuvo Cristian Villegas con un cabezazo que contuvo el arquero Villalba. Aconquija mostró poco y nada y Unión tuvo varias ocasiones para ponerse en ventaja pero las desaprovechó. Al final de la primera parte nuevamente Villalba se hizo enorme tapandole el gol a Muñoz y Terzaghi. En el complemento Unión salió con la presión de buscarlo, dominó, pero no tuvo peso ofensivo. En el final, el árbitro Rivero sancionó penal para el Azul, remató Natalicchio pero lo erró.



En Puyuta este jueves a las 21,45 horas, Sportivo y Unión se enfrentarán por primera vez en este torneo en un choque que promete ser apasionante.

Del Bono domina



Ayer continuó disputándose la 14ta fecha del Federal "B". Del Bono logró un importante triunfo de local que le permite seguir liderando la zona. Fue por 1 a 0 ante San Lorenzo de Rodeo. En tanto, San Martín de Rodeo no le pierde pisada y venció a Colón por 3-2, el viernes Peñaflor se impuso ante Peñarol por 2 a 1. Hoy completarán desde las 11, Trinidad-Def.de Boca y a las 17: Villa Obrera-Alianza.

Posiciones

Zona Cuyo



Equipos Pts J G E P Gf Gc



Del Bono 29 14 8 5 1 19 14



San Martín (R) 28 14 8 4 2 21 10



Peñarol 23 14 6 5 3 15 9



Peñaflor 19 14 5 4 5 16 18



Villa Obrera 17 13 5 2 6 19 18



Atl. Alianza 16 13 4 4 5 9 9



Colón 15 14 3 6 8 18 18



Def. de Boca 13 13 3 4 6 14 20



San Lorenzo (R) 11 14 2 5 7 10 17



Atl. Trinidad 11 13 2 5 6 12 20





Equipos Pts J G E P Gf Gc



Juventud Unida U. (SL) 12 6 3 3 0 8 4



Desamparados 11 6 3 2 1 5 3



Gimnasia (Mza) 9 5 2 3 0 9 2



Unión VK 9 6 2 3 1 5 4



Estudiantes (R. IV) 6 5 1 3 1 4 5



Maipú (Mza) 6 6 1 3 2 5 7



San Lorenzo (Cat) 5 5 1 2 2 2 3



Huracán LH (Mza) 4 5 0 4 1 2 3



Unión Aconquija (Cat) 4 6 0 4 2 0 6



Gutiérrez (Mza) 3 6 0 3 3 4 7