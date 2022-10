Necesitaba ganar y una mano de Bolívar. Desamparados hizo lo que tenía que hacer pero desde Buenos Aires no llegó la otra parte para ir al ansiado desempate contra Huracán. Y es que el equipo de Dillon asumió que su destino tenía que estar en sus manos y con más personalidad que fútbol, venció por 2-0 a Juventud Unida de San Luis. Luego de un comienzo errático que incluso tuvo un susto grande cuando Herrera definió apenas desviado contra el palo derecho del arco de Jairo Díaz. Fue un aviso que Desamparados asumió y después del amargo trance que fue la lesión de Pfund, a los 22" abrió la cuenta de atropellada tras un centro de Brandán que Gobetto metió en contra de su propio arco. Fue más desde ese momento y sobre el final, pudo haber duplicado la ventaja cuando le hicieron penal a Dilelio pero Bruno Rodríguez no pudo con el arquero Cosentino. En el complemento, Sportivo volvió a mostrarse más profundo pese a que Juventud preocupó. Empezaron los cambios por la lesión de Dilelio y Sportivo se paró para la contra. Y así, lo terminó definiendo cuando Puñet quitó arriba, cedió a Abecasis para que el pibe Encina definiera todo con el 2-0 final que no alcanzaría.

En el Federal quedaron definidos los Octavos de Final que tendrá los siguientes partidos: Olimpo-Sansinena, Racing (C)-Las Parejas, Sarmiento (R)-Juv. Unida (SL), Villa Mitre-Belgrano (SF), San Martin (F)-Estudiantes (SL), Bolivar-Douglas Haig, Central Norte-Sol de Mayo e Independiente CH-Gimnasia (S).