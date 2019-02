Intentó. Silvio Prieto había sido figura en el encuentro anterior ante los chaqueños. Pero esta vez nada pudo hacer ante la marca que le pusieron los riocuartenses. Sportivo no tuvo fútbol pero tuvo entrega de sobra para intentar darle pelea al duro Estudiantes. El punto en Puyuta terminó siendo bien valorado por el nivel del rival.

Cuando la victoria es el objetivo principal pero el fútbol no aparece, un punto ante el puntero de la zona resulta buen negocio. Desamparados logró eso anoche tras igualar 1 a 1 con el duro Estudiantes de Río Cuarto, líder de la Zona B de la Zona Campeonato del Federal "A". El encuentro válido por la cuarta fecha de la Segunda Fase tuvo de todo: tres expulsados y un corte de luz que puso suspenso en el final del choque.

La paridad. Se terminaba el primer tiempo y Federico García aprovechó para marcar el empate. El defensor anotó su segundo gol, casualmente ante el mismo rival.

Desamparados estuvo lejos de mostrar la imagen que lo llevó a ganarle a Chaco For Ever. Estudiantes se plantó bien y tuvo argumentos futbolísticos de sobra para justificar su primer lugar en la zona, a los 4 minutos Sportivo se durmió atrás y lo pagó caro porque el paraguayo Javier Ferreyra dejó parado a Perelman y con un potente remate cruzado puso el 1-0 a su favor. Desamparados sintió el impacto y le costó demasiado acomodarse porque Estudiantes se cerró bien atrás y apostó a los contragolpes con los desbordes de Cainelli y Cerosele y la potencia en el ataque de Ferreyra y Sepúlveda. A los 17, Foglia metió la mano en la puerta del área y Luis Lobo Medina sancionó tiro libre que Lastra casi aprovechó. El Víbora no la pasó bien pero de a poco comenzó hacerle frente al líder, a los 33 recién tuvo la más clara: la armaron por la derecha entre Corvalán y Jofré, la definición quedó en los pies de Prieto que metió un centro muy pasado para Lastra. En tiempo adicionado Lucas Suárez fue expulsado por una infracción ante Jofré y de ese tiro libre vino el gol porque Federico García puso el 1-1. En el complemento, en Puyuta la ilusión creció pero en la cancha no fue así. Sportivo no generó y la pasó feo ante el líder que más de una vez tuvo chance de llevarse el triunfo. La impotencia en el local pasó factura con las expulsiones de Jofré y Lastra, para colmo en el final un corte de luz le puso suspenso al cierre pero ni siquiera cuando la luz volvió se pudo iluminarse y el punto para Sportivo fue el mejor negocio en una noche para el olvido.



El público entendió y respondió

En Puyuta entendieron que el apoyo del público es fundamental cuando se juegan instancias como éstas y tanto la dirigencia como los hinchas lo entendieron. Para el choque de ayer se bajaron los precios de las entradas y tanto la popular como las plateas mostraron un marco a pleno.



En el entretiempo se realizó un merecido reconocimiento a uno de los empleados con más años en el club. "Pipo" Aciar fue durante muchos años colaborador, utilero y cocinero en el club, no atraviesa un buen momento de salud y fue reconocido con una plaqueta.



A los 43 del complemento un corte de luz le puso suspenso al cierre. El choque estuvo parado 17" y Luis Lobo Medina ya analizaba la suspensión. Al parecer falló el grupo electrógeno, lo mismo había pasado el choque anterior aunque esa vez el juego había finalizado.

Corrientes el destino



Boca Unidos de Corrientes será el rival de Desamparados el próximo domingo a las 19 horas en la provincia norteña. El elenco correntino cayó ante Chaco For Ever por 2 a 0, mientras que los otros resultados de la zona fueron los siguientes: Maipú venció 2 a 1 a San Jorge de Tucumán y Sarmiento en Chaco le ganó 1 a 0 a Huracán Las Heras.