Impotencia. Ni Ariel Sánchez y tampoco Darío Ramella pudieron frenar el paso de Tapia. Desamparados cayó por goleada en Tucumán y deberá seguir su camino por la dura Reválida que pondrá en juego el segundo ascenso.

El milagro en Tucumán estuvo muy lejos y Desamparados fue el autor de su propia condena. Por la última fecha de la Segunda Fase del Federal A, Sportivo cayó goleado por 3 a 0 ante San Jorge, y ahora deberá afrontar al Reválida que pone en juego el segundo ascenso por un camino mucho más largo. La tercera derrota consecutiva no solo dejó sin clasificación al Pentagonal al Víbora sino que también puso en duda la continuidad de su director técnico Víctor Andrada (ver aparte). Sí, la clasificación la perdió el propio Desamparados por sus desaciertos en estos últimos tres encuentros.



La de ayer fue una película con final anunciado. Es que Desamparados debía ganar y esperar una combinación de resultados que no se dio. El primer tiempo lo jugó de igual a igual e incluso generó situaciones con los remates del Bichín Sánchez, Silvio Prieto y Michel García. Pero en el complemento cometió un error que San Jorge lo aprovechó a los 5’ por medio de Ibarra. Sportivo se cayó anímicamente y San Jorge terminó goleandolo con los tantos de Valdez y Cuevas de penal. De esta manera el equipo tucumano se clasificó al Pentagonal y éste Sportivo, que parece ser otro al de las primeras fechas cuando tenía la clasificación casi cantada, deberá curarse las heridas rápido para recién encarar la Reválida.

>LA MOLESTIA DEL DT

Andrada, en duda

Dura. Fue la derrota ante San Jorge en Tucumán.

Víctor Hugo Andrada, director técnico de Desamparados, apenas culminado el encuentro en Tucumán manifestó que piensa en presentar la renuncia a su cargo. Lo analizará hoy en San Juan cuando se reúna junto a los dirigentes. ’’Este tipo de situaciones te hacen replantear muchas cosas. Si es necesario que yo de un paso al costado para que este equipo gane, me voy. No estoy hablando en caliente, pero yo no me quiero ir por la puerta chica, así que voy hablar con los dirigentes para ver como seguimos’, expresó el DT. Sobre la dura derrota ante San Jorge, la tercera consecutiva en este torneo, ’Copito’ manifestó: ’Son derrotas que duelen mucho. La cancha estaba fea pero eso no es excusa, el equipo volvió a jugar mal y eso me hace replantearme junto al cuerpo técnico muchas cosas, si tengo que irme, me iré’.