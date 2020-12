Para jugar bonito, habrá tiempo. En un formato de torneo en el que todas son finales y no hay el más mínimo margen de error, Sportivo Desamparados hizo lo que tenía que hacer para terminar la tercera fecha de las siete que hay en juego como único líder de la Zona B de la Reválida del Federal A. Fue victoria ajustada, opaca pero merecida por 1-0 sobre Estudiantes de San Luis con un gol de Juan Reynoso. Con eso, más la actitud de un equipo que quiere crecer jornada a jornada, Sportivo Desamparados edificó un triunfo al que no le sobraron lujos, pero que sirve, suma y cierra en las cuentas puyutanas.



Desde el comienzo, fue vocación explícita en Desamparados tratar de jugar bien. Mucho toque, mucho orden, mucha movilidad marcaron los primeros 10 minutos del juego, pero después el equipo de Bove entró en zona de confusión y equivocó los caminos ante el doble cerco que le propuso Estudiantes. Empezaron los pelotazos, se nubló Sportivo y llegarle al arco de Montoya parecía misión imposible. Incluso Estudiantes se le animó con un par de corridas de Maxi Meza, sin generarle demasiado peligro al arco sanjuanino. Todo era repetido, inexpresivo y monótono. Era el peor momento de Desamparados en el juego pero se avivó Paz, sacó rápido, lo buscó a Sottile en el área, se acomodó y le dejó la pelota servida a Reynoso para que, de zurda, abriera el marcador en una tarde extraña para Sportivo. Iban 28" del primer tiempo y en su primera llegada a fondo, Desamparados hizo lo que tenía que hacer. Parecía que el complemento sería más sencillo de resolver para Sportivo porque a los 37" del primer tiempo, Basterechea se fue expulsado en Estudiantes. Era todo: ventaja en el marcador y superioridad numérica. Dos argumentos que Desamparados no pudo potenciar en el segundo tiempo porque no encontró los caminos para liquidar al conjunto puntano y por errores no forzados, como en el tenis, le dio chances de empate a Estudiantes. Bove leyó esto y mandó cambios que no generaron todo lo que se necesitaba. Tal vez el ingreso de Santiago Ceballos fue de lo más productivo en el Víbora porque Santi generó un par de chances por la derecha que ni Auteri primero ni Maidana después pudieron resolver para terminar la tarde. Así, el suspenso se ganó espacio en el Serpentario porque Estudiantes fue a la carga con centros y a los ponchazos y en el mismo final, de atropellada, casi lo empata. Desamparados hizo lo que tenía que hacer. Para jugar bonito, habrá tiempo. Hoy, manda solo.

Triunfo de Peñarol



Era situación límite para Sportivo Peñarol y el coraje del Bohemio tenía que aparecer. Tras dos derrotas consecutivas y caminando en el borde de la eliminación, Peñarol debía ganar y lo hizo. Con un gol de Agustín Llanos, a los 19" del primer tiempo, derrotó en Mar del Plata por 1-0 a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi y con tres partidos por delante, todo puede ser para el conjunto de Chimbas que recién cumplirá fecha libre en la ultima jornada de esta Zona B de la Fase Reválida del Torneo Federal A.

Las caídas ante Estudiantes y Desamparados lo habían puesto contra las cuerdas y Peñarol aceptó ese desafío de mostrar su mística. Con varios cambios y otra actitud, el equipo de Alejandro Schiapparelli fue práctico para aprovechar el flojo momento de Círculo Deportivo que venía de dos derrotas también y con ese gol de Llanos, lo terminó de acomodar para sumar su primer triunfo en un torneo más que corto, en el que los errores se pagan con la despedida. En la fecha 4, en la próxima, Peñarol será local de Camioneros en San Juan, mientras que en la quinta jornada será visitante de Sol de Mayo en Viedma. Cerrará su participación en esta etapa siendo local de Cipolletti de Río Negro en Chimbas, ya que en la fecha 7 deberá cumplir con fecha libre. En tanto Desamparados quedará libre en la fecha 4 mientras que en la 5 irá a Mar del Plata para jugar con Otamendi, luego será local de Camioneros y cerrará con Sol de Mayo en Viedma.