No hay forma. No logra levantar cabeza. Si bien ayer mostró una mejoría en su juego, sigue sin poder ganar. Desamparados empató 0 a 0 ante Independiente en Chivilcoy, en un juego por la 23ra fecha del Federal "A" y acumula once partidos sin ganar. Mucho, muchísimo para un equipo que se armó para ser candidato y que si bien ayer sumó, continúa lejos de la zona de clasificación a siete fechas del final.

Desamparados jugó un buen primer tiempo en Chivilcoy y mostró, quizás, su mejor versión en la gestión de Fuentes. Achicó espacios y ganó en dominio ante un equipo que en esos 45 iniciales nunca llegó con peligro al arco de Díaz. Es que Sportivo fue quien generó las más claras, la defensa no cometió errores, Décimo fue pura entrega y recuperación y el desgaste de Bruno Rodríguez también fue clave. Precisamente a Bruno le cometieron falta a los 15, el tiro libre lo ejecutó Lerman y Hernán Zuliani se coló de atrás para empujarla al gol, pero no le dio con dirección. A los 25 otra vez Sportivo lo tuvo de pelota parada, esta vez el centro de Lerman no llegó a conectar bien Julio Cáceres. Era todo de Desamparados pero, claro, sin efectividad en los metros finales esa ventaja en el campo no se tradujo en el marcador.

En el complemento, Fuentes sacó a Fede Paz para darle rodaje a Mateo Rodríguez pero la versión del equipo no fue la misma a la del primer tiempo. Perdió lucidez y ya no dominó con la misma intensidad y fue por Sportivo que Independiente creció. Federico Díaz otra vez resultó clave para contener el arco sin goles, el arquero le ahogó el grito a Jonatan López y también a Bassi. Los minutos pasaron y el desgaste se hizo sentir en Sportivo que tuvo que aguantar el envión final del Rojo, que tampoco contó con argumentos para ponerse en ventaja.