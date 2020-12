La Fase Reválida del Torneo Federal A entró en la recta final y en este quinto capítulo de los siete que tiene el formato, para los equipos sanjuaninos no fue un feliz domingo. Es que Sportivo Desamparados dejó pasar una gran chance de seguir en la punta al igualar sin goles en Mar del Plata con el inofensivo Círculo Deportivo Otamendi, mientras que Sportivo Peñarol se acordó tarde y si bien goleó a Sol de Mayo en Viedma, sus chances de clasificación se terminaron porque le queda sólo por delante una fecha y luego tendrá que cumplir con fecha libre. El que sí aprovechó la jornada de la Zona Sur fue Camioneros que derrotó por 2-0 a Estudiantes de San Luis y quedó como único líder, por lo que hoy clasificaría a la próxima fase.

En Mar del Plata, Desamparados nunca pudo imponer condiciones ante Círculo Deportivo. Fue presa de su propia impotencia y sin haber creado una sola opción neta de gol, se volvió para San Juan con un punto y la obligación de tener que vencer a Camioneros en esta próxima fecha como local, para llegar a la última jornada con opciones de clasificación cuando visite a Sol de Mayo en Viedma.

En tanto que Peñarol, con goles de Kevin Cardozo, dos de Guillermo Sánchez y otro de Carlos Chávez, no tuvo contemplaciones con el golpeado Sol de Mayo que no mostró nada. El cierre de torneo para el Bohemio lo mostró con otro perfil, pero ya no le ayuda el fixture porque sumando el próximo partido contra Cipolletti llegaría a los 9 puntos, contra los 10 que ya tiene hoy Camioneros, recordando que quedará libre en la última jornada de esta Zona Sur. Un cierre con muchas emociones.