Levantarse. Silvio Prieto estará de arranque hoy en Tucumán, Sportivo buscará relamerse las heridas y dar el batacazo. De hoy dependerá si su destino será por el camino corto o por el largo.

La chance de clasificar al Pentagonal Final que pondrá en juego el primer ascenso a la B Nacional es mínima para Desamparados, pero como los imposibles no existen hoy gastará su última ficha en Tucumán. Por la última fecha de la Segunda Fase del Federal A, Sportivo visitará a San Jorge con la imperiosa necesidad de ganar. Sí, para mantener encendida la esperanza de clasificarse por el camino corto deberá sumar de a tres, en lo posible por goleada, y esperar otros resultados. De no lograrlo, deberá encarar el camino largo por el segundo ascenso que será por la Reválida, con llaves eliminatorias de ida y vuelta.



’’Cambiar la imagen’. Ese es el objetivo puesto en Desamparados que después de perder contra el último de la zona y complicar su clasificación quiere revertir esa mala imagen en Tucumán, para eso Andrada meterá dos cambios: ingresarán Ariel Sánchez y Michel García, en lugar de Pietkiewicz y Lastra.



Por la misma zona jugarán a la misma hora: Maipú - Chaco For Ever, Estudiantes-Sarmiento y sin incidencias Huracán con Boca Unidos. Por la otra zona jugarán: Sansinena con Gimnasia de Entre Rios, Sol de Mayo ante Alvarado y Unión de Sunchales con Defensores de Ramallo.



Cabe destacar que clasifican los dos primeros de cada zona y el mejor tercero, sabiendo que hasta el momento el único clasificado por la zona del Víbora es Estudiantes y que a Sarmiento con un empate le alcanza para clasificar, Sportivo debe ganar, en lo posible por goleada y esperar que no gane Chaco For Ever. Será un domingo atrapante y para estar con calculadora en mano.