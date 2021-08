No fue un día más ayer en Sportivo Desamparados. La tranquilidad se vio interrumpida con fuertes amenazas hacia el plantel Víbora que hoy por la 18va fecha del Federal "A" recibirá en su estadio a Sol de Mayo de Viedma. "Jugadores pongan huevo... Huevo o plomo. Los colores se respetan". Así de tajante y amenazante rezaba la pintada en la pared de ingreso del club por calle Esteban Echeverría. Antes del mediodía los mismos barras se encargaron de tapar la pintada e incluso tuvieron una charla con el plantel para transmitirles tranquilidad aunque con la insistencia que "hoy hay que ganar".

Desamparados, ahora al mando de Marcelo Fuentes, viene de caer en Mendoza ante Huracán Las Heras por 3 a 1, en ese choque mostró una mejoría en lo futbolístico pero no le alcanzó y si bien acumula cinco encuentros sin ganar, continúa en zona de clasificación. Al parecer eso no convence a sus hinchas que piden por más actitud en un plantel que se armó con jugadores importantes para intentar estar en la pelea del torneo.

Buenos términos. Al término del entrenamiento, los hinchas de la barra dialogaron con el plantel y le transmitieron calma.

Lo cierto es que el clima estuvo tenso en las primeras horas de la mañana de ayer. Cuando el plantel llegó al club para realizar la última práctica previo al partido de hoy, se encontraron con el fuerte mensaje que si bien tenía como firma "L.G.P", haciendo referencia a "La Guardia Puyutana", fueron los mismos integrantes de la barra quienes llegaron al club para tapar la pintada. "Nosotros no tenemos nada que ver, estamos muy en contra de las amenazas...", le dijeron a este medio algunos integrantes de la barra ayer cuando llegaban al club apenas pasadas las 10. Lo mismo le transmitieron al presidente Juan Valiente quien inmediatamente mandó a cubrir la pintada. "Esto no lleva a ningún lado. Esto es fútbol y las amenazas no están bien, para nada. Le creo a los hinchas que ellos no fueron, pero tenemos que saber quién lo hizo. Si les molesta algo, lo mejor es el diálogo y las puertas del club están abiertas para quien lo desee", manifestó Valiente.

Desamparados a pesar de sumar 5 partidos sin ganar continúa entre los clasificados.

Mientras el plantel se entrenaba dentro del campo de juego pensando en el choque de hoy a las 14.30 ante Sol de Mayo, los referentes de la barra pintaban la pared. Al término de la práctica y ya habiendo terminado el trabajo de la pintura, esa docena de hinchas mantuvo una charla en buenos términos con el plantel donde se desligaron de las amenazas, a su manera pidieron disculpas aunque insistieron en que "hoy hay que ganar". "Nosotros somos apasionados, pero no somos bol... en venir hacer pintadas ni amenazar, nada de eso", expresaron los hinchas. El técnico Marcelo Fuentes también se sumó al diálogo e intentó llevar calma a los hinchas: "Hay plantel muchachos, falta un triunfo pero les pido tranquilidad que ya va a llegar", les habría dicho el entrenador a los barras. Por el plantel, la voz la tomó su capitán y referente Lucas Ceballos. "Si bien no hemos podido conseguir buenos resultados, hemos demostrado que siempre salimos a dar lo mejor por esta camiseta", manifestó. La conversación duró unos 20 minutos y después de haberle dado un manto de tranquilidad a la situación, los hinchas le desearon éxitos al plantel.

La vergonzosa situación vivida ayer no fue la primera en Puyuta. Ya hace algunos años planteles anteriores sufrieron amenazas similares, quizás no en un tono tan fuerte como ayer ("huevo o plomo"). Hace dos años, cuando su jugador emblema Silvio Prieto quedó fuera del plantel, el club amaneció empapelado pidiendo por el retorno del ídolo que horas después se dio.

Desamparados intentará dejar atrás el día tenso de ayer y esa oportunidad tendrá hoy cuando se mida ante el conjunto de Viedma.

RACHA ADVERSA

5 Son los partidos que lleva Desamparados sin ganar, aún así continúa en zona de clasificación. Su último triunfo fue ante Villa Mitre.

Protagonistas

LUCAS CEBALLOS - Capitán de Sportivo

"Estas son situaciones que uno no quiere pasar pero en el fútbol estamos acostumbrados a que la manera de expresarse es con amenazas y es lamentable. Creo que no nos merecemos esto, si bien estamos en una situación complicada en los últimos partidos donde no hemos podido conseguir buenos resultados, hemos demostrado que siempre salimos a dar lo mejor por esta camiseta, por eso duele un poco esto".

PABLO "PECA" JOFRÉ - Volante de Sportivo

"Es entendible que los hinchas estén molestos pero creo que la mejor forma de demostrarlo es el diálogo, como finalmente pasó después de la práctica. La charla fue en muy buenos términos, el hincha de Desamparados es muy apasionado y lógico que quiere ganar, pero nosotros más que nadie queremos lo mismo que ellos. Le toque a quien le toque jugar siempre vamos a dar lo mejor para cortar esta racha".

JUAN VALIENTE - Presidente

"Esto es fútbol, si hay alguien que no esté conforme con el rendimiento del equipo la solución es el diálogo y no la amenaza. Las puertas del club están abiertas para quien quiera venir a recriminar algo. La gente de la barra me dijo que ellos no fueron y les creo. Ellos son socios y siempre eligieron el diálogo. Desamparados está bien, con el plantel al día y muchas ganas de salir adelante, pero estas son rachas".

Fuentes mete mano

Desamparados recibirá hoy a las 14.30 a Sol de Mayo de Viedma por la 18va fecha del Federal "A". Marcelo Fuentes encarará su tercer partido al mando y realizará cinco variantes: en el arco Federico Díaz ingresará por Dianda, en tanto que Agustín Callejas, Hernán Zuliani, Adrián Maidana y Nicolás Manrique lo harán por Márquez, Ramella, Jofré y Rodríguez, respectivamente.