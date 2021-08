No hay caso. Desamparados no logra encontrar su rumbo en el Federal "A". Después de haber recibido fuertes amenazas por parte de un sector de su hinchada, Sportivo empató 0 a 0 ante Sol de Mayo en un juego que abrió la 18va fecha del certamen.

Desamparados continúa en un laberinto sin encontrar salida. Ayer se midió ante un rival que llegó a San Juan con una propuesta tan simple como mezquina, pero jamás pudo encontrarle la vuelta. En el tercer encuentro con Marcelo Fuentes al mando, el Víbora llegó con cinco variantes pero solo en algunas acertó. El arquero Federico Díaz fue clave para sostener el arco sin goles y Hernán Zuliani en el carril izquierdo fue otro que cumplió.

El encuentro fue pobre desde lo futbolístico y casi que no hubo ocasiones en los arcos. Iban 7 minutos cuando Zuliani recuperó atrás y después de un pase a Fede Paz, el ex Peñarol avanzó y abrió para que Julio Cáceres rematara frontal pero su tiro de media distancia se fue cerca del arco defendido por Chiarini. El ex River e Instituto volvió a ser verdugo de Sportivo cuando le contuvo un remate a Garrido que ganó una pelota tras un error de Morales. La visita también tuvo su chance cuando a los 22, Fede Díaz se hizo enorme conteniendo en dos tiempos, primero a Reyes y después a Morales en el rebote. En el complemento Desamparados salió decidido a buscar el gol pero equivocó los caminos, porque si bien estuvo sólido atrás, Garrido y Paz nunca entraron en el juego y con eso la generación escaseó, Cáceres no tuvo compañía arriba y eso intentó subsanar Fuentes con el ingreso de Santiago Ceballos pero tampoco lo logró. Sportivo pidió a gritos un recambio en el mediocampo que nunca llegó porque con De La Vega tampoco mejoró en ataque, es más, el arquero Díaz y el enorme corazón de Lucas Ceballos evitaron en dos ocasiones que la situación hubiese sido peor.

Sabiendo que el miércoles visitará al líder Madryn, Sportivo perdió una chance única de conseguir un triunfo que le hubiese dado el respiro que tanto necesita.

Después de la tensión, sólo insultos



Las pintadas amenazantes y la charla posterior de los integrantes de la hinchada de Sportivo para transmitirles tranquilidad al plantel, ayer no tuvo consecuencias. Sólo hubo algunos insultos que llegaron desde afuera de la cancha cuando los jugadores estaban en los vestuarios post empate.

Peñarol quiere seguir de racha y eso intentará hoy cuando visite desde las 15 a Circulo Otamendi en la continuidad de la 18va fecha. Además jugarán: Indpte (Ch)-Bolivar, Ferro-Olimpo, Sansinena-HLH, Juventud-Camioneros, Cipolletti-Estudiantes y Villa Mitre-Madryn.