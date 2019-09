Es la hora. Mauricio Magistretti dirigirá por primera vez como local en este ciclo a su Sportivo.

A dos días de cumplir sus 100 años de vida, Desamparados tendrá hoy su debut como local esta temporada en el Federal A. Desde las 19 horas, recibirá a Sol de Mayo, dirigido por Mauricio Del Cero, capitán del equipo que subió con el víbora a la B Nacional en el 2011.



Así, se mezcla la historia del club de Puyuta que transita horas más que especiales esperando el ansiado Centenario.



Desamparados llega a este cruce con la intención de empezar los festejos con su gente. Viene de igualar en el debut como visitante sin goles ante Sansinena y por eso el objetivo del equipo que conduce Mauricio Magistretti es sumar los primeros tres puntos de la campaña.



El equipo tendrá tres modificaciones en su once inicial, todos de mitad de cancha hacia adelante buscando mayor generación de juego.



Sol de Mayo no debutó ya que cumplió con fecha libre el fin de semana pasado. Su antecedente más reciente en el campo de juego fue más que duro: 0-4 ante Colón por los 32avos de final de la Copa Argentina.



Se espera una gran concurrencia esta tarde en el Serpentario sabiendo que no es un partido más, no solo por ser el debut en condición de anfitrión para Desamparados.



El otro equipo sanjuanino de esta Zona B, Peñarol, disputará hoy su segundo encuentro, luego del empate sin goles con Maipú. Desde las 16 horas, visitará a Cipolletti apuntando a conseguir un buen resultado.