En horario matutino como en los viejos tiempos cuando jugaba los desaparecidos Argentinos "A". Hoy no será una mañana más en Puyuta, es que después de 19 meses los hinchas podrán volver a estar en las tribunas del Serpentario cuando Desamparados reciba a Ferro de General Pico, por la 26ta fecha del Federal "A".

Y será un partido clave para Sportivo. Porque el torneo ya transita la recta final y los cuatro partidos que le restan al certamen serán a matar o morir para el Víbora si es que quiere meterse en zona de clasificación para seguir en la lucha por los ascensos. Se armó para ser protagonista pero entró en un bajón futbolístico que lo tuvo contra las cuerdas llegando a la racha histórica de 11 partidos sin ganar. Pero como las rachas están para romperse, Desamparados lo hizo ante Cipolletti, ganando con autoridad ante uno de los candidatos. Después fue a Otamendi y si bien no jugó bien, sumó otro triunfo, esta vez agónico con gol de Bruno Rodríguez. Sabe que hoy será una nueva final ante el Verde pampeano y ganar será más que fundamental para el equipo de Marcelo Fuentes. Es que Ferro es el último equipo que está clasificando y Desamparados está a 3 puntos de alcanzarlo. No será fácil, porque Ferro atraviesa un buen momento y con argumentos futbolísticos viene de golear a Villa Mitre y en San Juan buscará no cortar esa racha.

En lo netamente futbolístico, Sportivo no variará mucho. Tendrá el regreso a la titularidad de Ricardo Tapia, que si bien ya viene ingresando desde el banco en los dos últimos encuentros, gracias a esas actuaciones se puso a punto en lo futbolístico después de la dura lesión que lo marginó gran parte del torneo y volverá a estar de arranque. El volante tucumano ingresará por Santiago Tello, el juvenil que si bien se afianzó en ese sector del mediocampo junto a Décimo, hoy le dará lugar a la experiencia de Ricky. El arquero Federico Díaz sufrió un golpe en el hombro derecho y si bien no se entrenó a la par de sus compañeros, es un hecho que su presencia no corre riesgos. El resto no variará. Enfrente tendrá al equipo pampeano que de la mano de su DT Romero hace ocho partidos que no pierde (5 triunfos y 2 empates). A San Juan llega con la firme intención de cosechar algo en Puyuta.

Peñarol visita al duro Sol de Mayo

Con el enorme envión anímico y el momento dulce que vive en el torneo, afirmandose cada vez más en zona de clasificación, Sportivo Peñarol tendrá una dura parada hoy. Visitará desde las 14 a Sol de Mayo de Viedma en un encuentro válido por la 26ta fecha del Federal "A".

El Bohemio llega a paso firme después de haber derrotado a Huracán Las Heras por 4 a 3. En lo futbolístico tendrá una sola duda que será ni más ni menos que su "joyita" Leandro Espejo, quien tuvo que ser reemplazado ante el Globo mendocino por un golpe, lo preservaron en la semana y es un hecho que irá de arranque ante el equipo de Viedma. Sol de Mayo también llega en alza, viene de golear al escolta Olimpo de Bahía Blanca y lucha también por afianzarse en la zona de clasificados. Su técnico el experimentado Luis Islas pondrá lo mejor que tiene para tratar de cortar el envión bohemio. En el historial del torneo, los últimos cuatro duelos favorecen al equipo chimbero que suma tres victorias, mientras que el otro encuentro fue empate.

Además, la fecha 26 tendrá los siguientes encuentros. A las 11 jugarán Huracán Las Heras ante Estudiantes de San Luis, Deportivo Madryn recibirá al escolta Olimpo de Bahía Blanca, Sansinena ante Circulo Deportivo, Villa Mitre recibirá a Bolívar y Camioneros será local de Indep. de Chivilcoy.