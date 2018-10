¿Penal? Recién empezaba la historia para Desamparados y Michel García cayó con Foglia en el área. Para todos en el estadio parecía infracción, menos para el árbitro. Luego Sportivo abrió el marcador.

Querer no es siempre poder y Sportivo Desamparados terminó chocando contra su ansiedad, su impotencia y sus limitaciones contra Estudiantes de Río Cuarto. No le alcanzó para ganar. Empató 1-1, terminó quedándose con las ganas de subirse a la punta de la Zona 3 del Federal A en un partido en el que fue de mayor a menor, comenzando con todas las luces y cayendo luego en la impotencia de saber que dejó pasar otra chance como local. Empezó lúcido, rápido y a los 4" ya lo ganaba pero el rápido empate de Estudiantes desnudó muchas cosas.

Con las ilusiones de saber que una victoria lo ponía en la punta, Desamparados salió a presionar alto, a jugar profundo y a utilizar los dos flancos para complicar a Estudiantes. Fueron 4 minutos de furia y de fútbol en los que generó un par de opciones, incluyendo un penal a Michel García que el árbitro Rivero ignoró. Pero Sportivo estaba fino y en el córner de esa polémica jugada llegó al primer gol con un cabezazo de Federico García que dejó sin chances a Peralta. Era el comienzo ideal. Desamparados pudo haberlo aprovechado pero se expuso en una contra rápida del líder Estudiantes y a los 9" Sepúlveda lo empató. Nació otro partido, más parejo, muy intenso pero ya sin tanta claridad en cómo jugarlo para Desamparados. Fue tome y traiga y en ese ida y vuelta vertiginoso y casi frenético Sportivo pudo haberlo resuelto cuando Jofré, en diagonal, definió por encima del travesaño. No lo pudo conseguir y en el complemento, eso tendría su costo.

El próximo encuentro de Sportivo será como local recibiendo a San Lorenzo de Alem.

Estudiante ya no quiso jugarlo en el golpe por golpe. Se paró más de contra, esperó en el medio y le dejó todo el peso de ir a buscarlo a un Desamparados que tenía ganas pero no argumentos. Dejando todo en cada pelota, el equipo sanjuanino buscó como pudo esa ventaja que no se le daría. Probó con cambios Andrada pero no aparecieron las soluciones. Recién y casi en el descuento, Matías González pudo haber logrado el gol de triunfo pero en respuesta, Sepúlveda le perdonó la vida. Desamparados quiso y no pudo. Dejó todo, como siempre. Pero con ese frenesí que propone, no siempre le alcanza. Una pausa, otra generación, otro ritmo y no tanto vértigo pueden que sean los ingredientes que le faltan a una receta que dio la medida en este complejo Federal A.

Al final, balance positivo en Puyuta





Conforme. Pablo Jofré fue protagonista de las mejores jugadas en ofensiva de Desamparados e incluso pudo haber convertido el gol del triunfo aunque definió por arriba.



Pasaron la primera rueda y después de la tanda de lesiones y de infortunios que castigaron a Desamparados, el empate ante Estudiantes tuvo signo positivo en sus protagonistas. Pablo Jofré, Emmanuel Décimo y el técnico Víctor Andrada coincidieron en que esta primera parte fue más que positiva.

"Estudiantes es un gran rival y por algo está donde está. Sabíamos que sería duro, tuvimos la chance de empezar ganando rápido pero nos empataron y se hizo todo muy parejo. Pero creo que dimos la medida, le jugamos de igual a igual y viendo todo lo que tenemos con 10 lesionados y siendo un plantel corto, terminamos más que bien esta primera rueda", analizó Pablo Jofré.

"Volver a mi posición es algo lindo. Se sintió así y creo que Desamparados propuso la intensidad de siempre. No alcanzó ante un equipo bien parado pero estuvimos a su altura. Todo es complejo pero ya nos conocemos todos y tendremos que apuntar a una segunda rueda que nos encuentre en zona de clasificación como ahora", resumió Décimo.

Regreso. Emmanuel Décimo volvió a jugar en su posición natural y no defraudó pese a que Desamparados fue demasiado vértigo y presión.

Andrada, por su lado, se metió con las urgencias y los problemas que tuvo en esta primera rueda para remarcar lo bueno que hizo su equipo: "Fue complejo todo. Las lesiones nos complicaron demasiado pero creo que Desamparados demostró sus ambiciones frente a rivales muy complejos. Estamos en zona de clasificación, segundos y sabiendo que no somos menos que nadie. Nos faltó algo de serenidad para buscarlo pero mis jugadores dejaron todo detrás de ese triunfo que no se dio pero que se buscó siempre".