Activo. Desamparados dejó una mejor imagen en su segundo amistoso. La idea futbolística de Magistretti va tomando forma. (Foto gentileza: La voz del víbora)

A 25 días del inicio del Federal "A", Sportivo Desamparados sigue tomando forma y agarrando mayor ritmo futbolístico. Ayer, el equipo que conduce técnicamente Mauricio Magistretti disputó su segundo amistoso de pretemporada y mostró una imagen más convincente con respecto al encuentro anterior ante Atlético Alianza. Esta vez el rival de prueba fue Trinidad en el Barrio Atlético. Sportivo ganó 1 a 0 en el choque de titulares y 3 a 0 en el partido de los suplentes.



Trinidad, dirigido por Víctor Hugo Cabello, aprovechó el fin de semana de descanso en el fútbol local y mostró un buen andamiaje. En ese primer partido entre los titulares, Desamparados mostró tres cambios con respecto al choque ante el Lechuzo: en el arco Emilio Crusat reemplazó a Juan Martín Boiero y no solo mostró seguridad bajo los tres palos sino que los habló mucho a sus compañeros. En la defensa, el ex San Martín Pablo Aguilar jugó en lugar de Patricio Peñaloza, quien no llegó a un acuerdo con la dirigencia y dejó San Juan. En tanto que en el lateral izquierdo del mediocampo, Leandro Céliz reemplazó a Ariel Sánchez. El primer tiempo fue puro análisis para los equipos. En Trinidad, apuró Martini en una de las pocas jugadas de peligro que derivaron en la actuación de Crusat. La defensa mostró solidez en la dupla de centrales de González Bordón-Giammalva, en tanto que Aguilar por derecha y Torres por izquierda, fueron una salida constante. El mediocampo fue el punto más alto de Sportivo. Jofré intentó asistir más de una vez a los atacantes, Décimo rindió con su garra y De Muner también aprobó. Arriba, Lastra como de costumbre, hizo el trabajo sucio y fue entrega constante. Abraham mejoró con respecto al choque ante el Lechuzo, se mostró mejor físicamente y futbolísticamente pagó con un gol tras una asistencia de Jofré. Silvio Prieto, que entró en el complemento reemplazando a Céliz y se paró como nexo entre el mediocampo y los delanteros, jugó pocos minutos con los titulares pero demostró pinceladas de su juego y seguramente será una buena alternativa para el DT.

Los suplentes quieren cancha

Magistretti puede tener la seguridad que entre los suplentes podrá encontrar respuesta. Ya lo habían demostrado en el partido pasado ante Alianza y ayer no fue la excepción. Sportivo ganó por 3 a 0 con goles de Argumosa, Sánchez y Prieto.



Desamparados formó con Boiero en el arco; Luis Argumosa, Agustín Callejas, Nélson Ibarlucea y Mateo Rodriguez; Carlos Cano, Santiago Schwartz, Mauricio Aubone y Ariel Sánchez; Prieto y Michel García. En ese encuentro hubo varios puntos altos, pero quien más se destacó fue el santafecino Cano. Hoy confirmaría un nuevo amistoso para el día sábado.