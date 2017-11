Empate. Sportivo Desamparados empató en Catamarca y quedó a dos puntos de Juventud de San Luis, al que recibirá este domingo en Puyuta.

Siempre sirve sumar y tal vez ahí se justifique el valor del empate sin goles con el que Sportivo Desamparados cerró su participación en la fecha 11 de la Zona 2 del Federal A. Porque si bien empató sin goles, lo hizo contra el último de las posiciones pero con los condicionantes naturales que tiene visitar a Unión Aconquija en Catamarca y aunque haya sido esta vez en Belén, la altura en la que jugaron tuvo su incidencia. Para Desamparados, ahora llegará el momento de darle el valor real a este punto cuando el domingo reciba a Juventud de San Luis que quedó como escolta.



En la primera parte, especialmente, Sportivo Desamparados fue mucho más y creó las situaciones como para sacar ventajas pero no acertó en la definición y eso lo terminó condicionando para el complemento donde Unión Aconquija se le aproximó con cierto peligro y hasta pudo haberlo dejado sin nada de no haber mediado dos tapadas sensacionales de Martín Perelman. Así y todo, Sportivo tuvo el tiro del final en los pies de Martínez Schmit pero el lateral no acertó en la definición, siendo débil su remate desde una inmejorable posición.



De entrada, haciendo pesar las distancias que marca la tablas de posiciones, Desamparados propuso más a partir de la tenencia de la pelota pero no estuvo fino a la hora de definir tanto en Farías como Chavarría. En esos primeros 45" de juego, mereció tal vez sacar su ventaja para jugar el segundo tiempo con otro ritmo y con la ansiedad de Unión Aconquija que no puede salir del fondo de la tabla. Pero Sportivo no pudo hacer su diferencia pese a que la mereció y en la segunda etapa lo lamentaría cuando el equipo catamarqueño lo presionó con más ganas que fútbol y casi lo amarga.



Desamparados cambió de centrales, jugaron Barth y Bernay en la defensa, movió otros nombres pero no le alcanzó para ganar. Sumó y eso siempre sirve. Aunque pudo haberlo ganado en algún momento del partido y no supo hacerlo. Una cuenta pendiente.





La fecha 12 ya tiene programa

En la Zona 2 del Federal A no hay lugar para el descanso y tras la fecha entresemana, este domingo 12 empieza otra vez la acción para los sanjuaninos ya que Unión y Desamparados serán locales mientras que los mendocinos recién jugarán el lunes 13 a raíz de la Copa Argentina.



Buscando la recuperación, Atlético Unión recibirá desde las 16,30 a San Lorenzo de Alem, con el arbitraje de Rodrigo Rivero, de Santiago del Estero. Para el Azul, es clave cortar la racha adversa de tres caídas consecutivas. A las 20,15 Desamparados será local de Juventud Unida Universitario de San Luis en un choque directo por los puestos de avanzada en la zona de clasificación con el arbitraje de Jonathan Correa de Córdoba.



El resto de la programación irá el lunes con Gutiérrez-Maipú, Huracán Las Heras-Unión Aconquija y Gimnasia y Esgrima-Estudiantes de Río Cuarto.