Se armó para ser candidato y para eso, sabe que hoy tendrá una gran oportunidad de demostrarlo. Desamparados buscará dar el batacazo hoy cuando reciba (16hs) al líder Deportivo Madryn por la 4ta fecha del Federal "A".

En Desamparados saben que la de hoy no será una parada fácil. El conjunto Víbora no tuvo el inicio esperado con dos empates (ante Camioneros y Huracán) y una derrota hace una semana ante Sol de Mayo. Su capitán Lucas Ceballos dijo que esa derrota en Viedma fue "un cachetazo a tiempo" para ir en búsqueda de su identidad y con esa motivación irán hoy ante el conjunto madridense que llega con puntaje ideal y la valla invicta (le ganó 1-0 a Círculo, 3-0 a Ferro y 3-0 a Villa Mitre). A pesar de esas estadísticas Sportivo sabe que en fútbol no existen los imposibles y con esa motivación irá hoy buscando dar el golpe que le permita alzarse con la primera victoria en el certamen.