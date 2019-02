Confianza. Silvio Prieto será el encargado de darle el toque diferente a Sportivo. El "Mago" junto a Jonatan Lastra se afianzaron en el ataque víbora.

En Puyuta hay expectativa de sobra. Esta noche, Desamparados recibirá a Chaco For Ever en un choque válido por la tercera fecha de la Segunda Fase de la Zona Campeonato del Federal "A". El encuentro en "El Serpentario" comenzará a las 20,30 horas y contará con el arbitraje del cordobés César Ceballo.



Para Desamparados el encuentro será clave porque en este mini-torneo de siete fechas (clasificará a los dos primeros y al mejor tercero a la Tercera Fase del torneo que definirán el primer ascenso a la B Nacional) hacer pesar la localía es fundamental. Sportivo ya ganó en la fecha inicial ante Maipú y ahora viene de lograr un valioso empate en Chaco ante Sarmiento de Resistencia. Por eso, para que ese punto tome mucho más valor será vital lo que logre hacer hoy ante Chaco For Ever. No será fácil, porque se topará con el equipo de Luis Medero que llega golpeado: igualó en el debut en el clásico chaqueño ante Sarmiento y recibió de local una goleada ante Estudiantes de Río Cuarto, precisamente el próximo rival de Sportivo. En ese encuentro For Ever sufrió las expulsiones de Manuel Morello y Oscar Gómez, con ese panorama y un nivel lejos del pretendido por Medero, el DT realizará cinco variantes buscando la recuperación.



En Sportivo el panorama es otro. Los dirigidos por Víctor Hugo Andrada parecen haber alcanzado el nivel de juego que el DT pretendía desde un principio. Eso se notó en empate ante Sarmiento y esa última imagen que dejó satisfecho a su técnico lo motivó a repetir el equipo. "Debemos ser más inteligentes que valientes", adelantó Andrada en la previa sabiendo que su rival de turno vendrá con la presión de tener que sumar, ya que una derrota lo dejará lejos de la pelea. Y eso será lo que busque Desamparados hoy ante su gente: un triunfo que le permita dar un paso firme en la Zona y colocarse como uno de los firmes candidatos a la clasificación a falta de cuatro fechas para el final. Falta mucho todavía, pero en un torneo tan corto la obligación de ganar hoy será toda de Sportivo.