Con los ingresos de Javier Cabrera en el medio y de Santiago Ceballos en el ataque, el plantel de Sportivo Desamparados emprendió el viaje a Bahía Blanca donde el domingo -desde las 20- se jugará la permanencia en el Federal A visitando a Liniers, sabiendo que otra victoria le servirá para llegar más que entonado a la última fecha. La semana tras la victoria ante Círculo Deportivo fue clave para sostener la levantada anímica y desde lo futbolístico, el entrenador Ricardo Dillon se vio obligado a los dos cambios por suspensión y lesión. Así, en el mediocampo Javier Cabrera reemplazará al volante mendocino Nicolás Quiroga quien llegó a la quinta amarilla, mientras que en el ataque, Santiago Ceballos irá por el lesionado Nahuel Velazquez, quien salió sentido ante los marplatenses y no se recuperó de ese fuerte traumatismo en su hombro derecho. El resto, igual con Jairo Díaz en el arco, Roberto Martín, Pfund, Callejas y Lucas Ceballos en la defensa. El medio, Pablo Jofré, Décimo, ahora Cabrera y Garrido por la izquierda más el ataque con Santiago Ceballos y Bruno Rodríguez.

El partido con Liniers tendrá como juez a Joaquin Gil, de polémico arbitraje en Bolívar-Sportivo,

El otro representante sanjuanino, Sportivo Peñarol, confirmó que este domingo recibirá a Ciudad Bolívar desde las 17 en el Bicentenario de Pocito y sabiendo que ya no hay chances de clasificación al Reducido, irá por la consolidación de su permanencia sabiendo que una victoria lo alejará de cualquier amenaza. En la semana, Bove -fiel a su estilo- no confirmó la formación bohemia pero no estaría lejos de lo que venía mostrando, a excepción de la ausencia de Tarasco que fue expulsado en General Cerri.

En la Zona Norte hoy será día clave. Atlético Paraná (23 puntos) y Juventud Unida de Gualeguaychú (23) se enfrentarán con el descenso en juego por la penúltima fecha del campeonato del Torneo Federal A de fútbol, que propone un único ascenso a la Primera Nacional. El encuentro se jugará desde las 19 en la capital entrerriana y será dirigido por el rosarino Maximiliano Macheroni. Corresponde a la fecha 33 de la zona Norte.

Los dos equipos ocupan la última colocación en la sección y un empate entre ambos los condenará a quedar relegados al Torneo del Interior. El equipo que pierda, obviamente, también perderá la categoría en un cierre infartante.