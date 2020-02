Interesados. Los integrantes del cuerpo técnico del Deceuninck se mostraron interesados en la cobertura de DIARIO DE CUYO.

El Deceuninck Quick Step llegará a la Vuelta a San Juan 2021 y Remco Evenepoel se ilusiona con poder estar defendiendo el título el año próximo en tierras sanjuaninas. A sus 20 años se transformó en el ciclista más joven en coronarse en la Vuelta sanjuanina. Laureano Rosas cuenta con el récord de tres títulos en la Vuelta a San Juan consiguiéndolo con 23, 24 y 25 años cuando la competencia todavía no integraba el calendario UCI. Consultado sobre si le gustaría alcanzar al bonaerense, el belga expresó: "Sería muy lindo poder alcanzar ese récord e incluso superarlo. Es una gran competencia con gran nivel y ganarla tres veces sería quedar en la historia de esta prueba, pero no dependerá de mí", manifestó. Claro, dependerá de los objetivos a los que apunte el Deceuninck para la próxima temporada: "Me gustaría volver a San Juan el año próximo pero dependerá de lo que planifique mi equipo, siempre será lindo volver a esta provincia, esperemos que se pueda dar y que pueda seguir disfrutando al máximo del cariño que tanto me brindan aquí", comentó.

Remco tiene al Giro de Italia como su objetivo máximo.

Por lo pronto, su objetivo inmediato marca una carrera en Portugal y luego sí su máxima misión en este 2020 será el Giro de Italia. "Me enfoco en cada carrera en tratar de ser el mejor, esa es mi motivación, la próxima carrera será en Portugal y mi cabeza está puesta allí en seguir con esta racha en esa prueba", comentó el campeón. "El Giro será un gran desafío que me pone mi equipo y esperemos disfrutarlo al máximo", acotó quien encarará a mediados de este año la prueba que, junto al Tour de Francia, son las más importantes del mundo del pedal.