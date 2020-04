ETERNO. Michael Jordan lanza por última vez a un aro con la musculosa de los Chicago Bulls. Ese doble ante Utah Jazz vale el sexto anillo del mejor equipo de básquetbol de la historia.

En plena época de pandemia, donde todas las noticias hablan del coronavirus y en cada conversación está presente el Covid-19 como tópico principal, un documental rompió con la hegemonía del virus y se convirtió en tendencia, a tal punto que parece que ahora todo el mundo habla de eso. Y no es para menos. No es una serie más, se trata de The Last Dance (El último baile), un revelador documental de 10 capítulos que repasa la figura de Michael Jordan, el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos, en la temporada 1997-98, la de su sexto y último anillo con Chicago Bulls.

Desde que Netflix y ESPN Films confirmaron la producción del documental, que cuenta con 500 horas de montaje de material, generó una gran expectativa. Fue por eso que, en plena cuarentena y con la NBA suspendida, ESPN decidió adelantar el estreno que estaba previsto para junio. El domingo pasado la cadena estrenó en Estados Unidos los dos primeros capítulos de los 10 previstos. Los números fueron arrasadores: el primer episodio tuvo 6,3 millones de espectadores y el segundo, más de 5,8. Fue el programa más visto por la audiencia de entre 18 y 49 años (3,5 millones) y dominó las redes sociales durante todo el día: 25 de los 30 primeros trending topics en EEUU estaban basados en The Last Dance. Además, acaparó las búsquedas en Google y tuvo un alcance de 9 millones de interacciones entre Facebook, Instagram y Twitter. Pero eso no fue todo: los programas especiales emitidos antes y después del documental reunieron a más de 3,5 millones espectadores. En el resto del mundo la situación no fue diferente. Netflix lo estrenó un día más tarde y ya figura a la cabeza entre el contenido más popular en la mayoría de los países. Se estima que el éxito de The Last Dance le dejará una considerable ganancia al exjugador: según Forbes, podría ganar cerca de cuatro millones de dólares. Para esto, MJ tiene un plan: donará todo lo recaudado a causas benéficas. No por nada es el más grande de todos los tiempos...





22 años después

Michael Jordan y el entrenador de esos Bulls, Phill Jackson, fueron quienes tuvieron que dar su consentimiento para que la NBA le entregara a ESPN todo lo filmado en aquella última temporada de ese Chicago.



Condimento

Este próximo domingo entrará en acción el tercer y cuarto capítulo del documental, y según diversos medios el que hará su aparición será Dennis Rodman, el Gusano, pieza clave en los títulos de los Bulls de aquellos años.