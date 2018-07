Luis Suárez y Lionel Messi no sólo son buenos compañeros en Barcelona, sino que también han forjado una estrecha amistad fuera del ámbito deportivo, al punto que la familia del uruguayo visitó a la del argentino en plena luna de miel. Por esa relación, no pareció extraña la revelación que hizo el delantero charrúa en la última conferencia de prensa: que habló con el rosarino después de la eliminación de la selección argentina del Mundial Rusia 2018.

Suárez no quiso dar muchos detalles de lo que hablaron, aunque sí contó cuál fue la intención de cada uno en esa llamada. "Con Leo hablé, pero va a quedar entre nosotros. Le di mi apoyo, por ser mi amigo. Y por parte de él, la felicitación por seguir avanzando. Después, con Samu (por Samuel Umtiti, defensor francés de Barcelona) no he hablado todavía. Yo siempre decía que lo quería enfrentar a él, en tono de broma, y finalmente se cumplió. Ahora habrá que ver...", dijo el uruguayo en conferencia de prensa.

Además, de cara al cruce del próximo viernes ante Francia, por los cuartos de final del Mundial, el N°9 de Uruguay habló de Antoine Griezman y de su supuesto sentir uruguayo: "Antoine, por más que diga que es medio uruguayo, es francés y no sabe lo que es el sentimiento de un uruguayo, no sabe la entrega y el esfuerzo que hacemos los uruguayos desde chicos para poder triunfar en el fútbol con tan pocas personas que somos".