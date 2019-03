En 2011, el entonces delantero del Anderlecht de Bélgica Matías Suárez se acercó al hotel en Suiza donde dormía la Selección Argentina tras un amistoso ante Portugal y, con la complicidad de su compañero de equipo Lucas Biglia, tuvo un encuentro con Lionel Messi.

"Le pedí a Lucas que viera si lo podían llamar a la habitación y se portó diez puntos. Imaginate: 1.30 de la madrugada, después de jugar, ya en su habitación y te llaman para pedirte que bajes unos minutos. Lionel no tuvo problemas y bajó a charlar un rato y sacarse un par de fotos. Eso marca su humildad. No le pude decir nada de los nervios que tenía, lo vi y se me puso la piel de gallina. Sólo posé y me sacaron la foto", contó en ese entonces Suárez en diálogo con la revista El Gráfico.

Ese encuentro finalizó 2-1, justamente con un gol de penal de la Pulga. Ahora, el actual delantero de River tendrá la chance de compartir equipo con Messi, ese al que en 2011 le pidió tímidamente una foto.