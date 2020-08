El remero bonaerense Ariel Suárez no pudo contener sus lágrimas (foto) de la emoción que le produjo volver a remar aun cuando el municipio de Tigre no habilitó la actividad. El deportista había expresado en su cuenta de Twitter: "El fútbol arranca el 10 de agosto y ese día yo pongo el bote en el agua!!! Por qué el fútbol sí y los deportes que tienen súper mínimas chances de contagios no lo permiten Yo arranco, no se ustedes ???", había expresado en los días previos. Y redobló la apuesta: "El 10 pongo el bote en el agua y que me vengan a buscar!!!".

Suárez argumentó su posición ante las cámaras de TV: "Hay cero posibilidades de contagio. Pongo mi bote en el agua y salgo a remar yo solo. Cero problema, cero contacto", afirmó el doble campeón panamericano.