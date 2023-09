A Luis Suárez no le gustó nada que Marcelo Bielsa no lo convocara para la Selección de Uruguay, en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. Pese al gran momento del delantero en el Gremio de Brasil, el DT argentino optó por otros jugadores y dejó al margen al Pistolero.

Tras el triunfo de su equipo ante el Cuiabá, por el Brasileirao, Suárez posteó una foto en sus redes sociales y escribió la palabra “respeto”. Nadie duda de que fue un mensaje directo para Bielsa que decidió no tenerlo en cuenta para esta primera parte del torneo.

Suárez es una de las figuras del torneo y demuestra partido a partido que sigue vigente. Nadie entiende aun por qué Bielsa lo dejó al margen de una nueva convocatoria. Ni siquiera el entrenador pudo dar una explicación coherente tras no haberlo citado y decidió echarle la culpa a la prensa de siempre buscar polémica.

“No he hablado con ellos, pero tengo mucha consideración con aquellos jugadores que acceden esa condición de ídolo. A partir que comencé a trabajar. Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado y Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Esas dos afirmaciones volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria la comunicación porque se convirtieron en jugadores convocables”, señaló el Loco en conferencia de prensa.

Luego, fiel a su estilo, decidió darle una clase de moral a los periodistas: “Mire, yo el efecto que tiene el aficionado no lo puedo medir. Sí veo claramente lo conveniente que es para los medios de comunicación que el entrenador tome decisiones a favor o en contra de futbolistas que activen la polémica. A nadie se le escapa que al haber muy poca capacidad de análisis, lo que se activa es la polémica. La polémica es dos situaciones antagónicas donde las argumentaciones prácticamente no importan, pero sí generan”, afirmó.

El rosarino se tomó su tiempo para argumentar su postura y siguió: “En posiciones opuestas, entonces, usted dice lo que dice porque yo no convoqué a Cavani y a Suárez. A mí por supuesto que me importa la opinión de los destinatarios de lo que ustedes comentan, ustedes son los medios de comunicación. No es que a mí me importe lo que opinen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación pueden decir cualquier cosa. O una cosa o la opuesta, sin sonrojarse según les permita aumentar la cantidad de gente que los oye”.

“Entonces dado que esa es la ley que imperan el oficio que a ustedes le toca y me parece propio de esta época, lo importante no es lo que se diga, sino la cantidad de gente que lo escuche y ustedes pertenecen a una estructura que les dice exactamente eso. No importa, que digan lo que quieran. Pero guarda que lo escucha mucha gente, entonces ustedes actúan de ese modo, por lo cual a mí no me no me asombra ni lo critico. Lo convalido, es parte de imagínense. Yo tengo la misma opinión muy formada sobre cómo actuamos los entrenadores y creo que actuamos por una lógica tan perversa como la que a la que ustedes se ven sometidos”, agregó el entrenador.