La histórica arquera de Las Leonas, Belén Succi, aseguró que en el encuentro contra Inglaterra en el que el seleccionado argentino de hockey sobre césped pasó a semifinales del Mundial de España-Países Bajos 'se dejó todo' y que se le cruzó por la cabeza que podría haber sido su 'último partido' con el equipo.

Las argentinas le ganaron 1-0 a Inglaterra por los cuartos de final y Succi tuvo una doble atajada en los últimos segundos que resultó en el premio a la mejor jugadora del partido y dio el pase de Las Leonas a semifinales, que jugarán mañana contra Alemania en Terrassa.

'Tenía mucha presión. Obviamente se me cruzó por la cabeza que podía ser mi último partido. Yo estaba en el arco rezando para que mis compañeras la metan en el arco contrario y esa última bocha por suerte me pegó a mí y no me la clavó en un ángulo, algo que podría haber pasado', expresó Succi en charla con ESPN.

La arquera, que tomó la decisión de no continuar en Las Leonas después del Mundial, explicó que 'una está a la altura físicamente para pelear un lugar, es algo por lo que peleo todos los días física y técnicamente dentro de la cancha. Pero cuando la cabeza pelea por ser el 1 durante tantos años, en un puesto tan individual, donde no te llegan muchas veces pero tenés que responder en las pocas veces que te toca, es una carga muy grande'.

'Hasta en los entrenamientos hay mucha soledad, además de que en los viajes dejo a mi hijo y eso también es una carga enorme. Creo que le aportaría más al equipo desde otro lado una vez que termine este Mundial', agregó la deportista de San Isidro, que entre otros títulos ganó dos medallas olímpicas (plata en Tokio 2020 y bronce en Beijing 2008) y fue campeona mundial en Rosario 2010.

Las dos 'semis' serán televisadas por ESPN, a las 13.30 y 16.30, Las Leonas van en el turno final.

Succi, de 36 años, confió que 'no estoy para encarar dos años rumbo a un Juego Olímpico con la pasión que requiere y tampoco quiero ser una carga para mis compañeras. Les pedí ayuda para ser mi mejor versión en este torneo y yo las voy a ayudar el día de mañana a ellas'.

De ganar, Las Leonas, definirán el título contra. Países Bajos o Australia que jugarán más temprano, desde las 13.30.