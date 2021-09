Habla con la tranquilidad que conduce. Tiene sólo 20 años de edad, pero su curriculum vitae empieza realmente a impresionar. Hizo todo "el caminito" que marca el automovilismo, es decir comenzó por el karting, la escuela madre de los grandes pilotos. Genera melancolía de los grandes momentos de pilotos sanjuaninos, que luchaban hasta el final por un título, no solo en una carrera aislada. Se trata de Tobías Martínez, ese santaluceño que persigue su sueño de subirse a un auto de la categoría más popular e histórica de la Argentina: el Turismo Carretera. Por ahora, está dos escalones por abajo: en el TC Mouras ganó el domingo la segunda fecha de la Copa de Oro que se definirá en Albardón y está a 1,5 puntos del líder, Marcos Quijada. "La verdad que esto supera lo que soñé o pensé que viviría a esta altura en semejante categoría. Antes de comenzar la temporada, me conformaba con estar entre los cinco primeros y ahora estar ahí de la punta, es algo increíble", afirmó Martínez, quien proviene de una familia apasionada por los fierros, aunque es el único que lo hace de manera deportiva. "Este momento tiene muchos factores, pero también tiene un nombre y apellido: Christian Ledesma. Es mi guía en todo lo que hago dentro del equipo y me enseña todo el tiempo con la experiencia que tiene", destacó Tobías sobre el técnico que lo secunda dentro de la estructura de Las Toscas Racing.

Martínez es el único piloto del TC Mouras que ganó tres finales este año. En el 2020 fue campeón del TC Pista Mouras, y en el 2019 se coronó en la Fórmula Renault Plus. Es decir, hace dos cierre de año que viene celebrando títulos. Y quiere que no haya dos sin tres... "Que la última fecha se corra en El Villicum es algo que me hace soñar aún más. Ojalá lleguemos con el equipo con chances de ser campeones y podamos concretarlo. Esto, igual, es carrera a carrera", enfatizó. Se viene otra carrera en el Mouras de La Plata, luego al autódromo de Viedma, para cerrar de local en El Villicum el 28 de noviembre. Cada vez que la Chevy número 107 está a punto, Martínez es el primero que observa la bandera a cuadros y eso no es poco. No comete errores ingenuos y cumple con los pronósticos. "Mi función es saber aprovechar el auto que me ponen a disposición. A veces uno puede equivocarse, pero debe ser lo menos posible", graficó y explicó cómo toma hoy el automovilismo: "Diría que es una mezcla de muchas cosas: de trabajo, de placer, de hobbie, de divertimento y cosas así. Se mezclan las sensaciones porque uno hace muchas cosas para estar donde está. Ojalá podamos seguir así y volver a ganar un título, aunque no será sencillo", enumeró Tobías, quien ya tiene hace rato su perfil propio en Wikipedia donde se marca su ascenso meteórico en estos últimos años. "La familia es el pilar principal de todo esto que vivo. Ellos son los que me bancan en todo momento", cerró en referencia a sus padres, y a sus hermanas: una melliza de Tobías y a la más grande que lo secunda a diferentes lados, por ejemplo, al mano a mano con DIARIO DE CUYO en el epicentro del Parque de Mayo.



El mejor

3 Las victorias de Martínez este año en el TC Mouras, siendo el más ganador de la categoría. Celebró en la 1º, 10º y 13º.

El salto previo al gran objetivo

Desde muy chico y cuando corría en karting, Martínez siempre tuvo al Turismo Carretera como su meta soñada en el automovilismo nacional. Esa posibilidad está cada vez más cerca ya que por su actuación en la actual temporada del TC Mouras, ya tiene deportivamente asegurado su salto al TC Pista, la categoría previa a la Máxima. Lo que resta es definir el presupuesto con que contará en el 2022 y si ese paso tan importante logra concretarlo. En ese sentido, Tobías destacó que "ya se está trabajando", aunque por ahora la ratificación no está. En el automovilismo actual, el dinero que hace falta para que un piloto dispute una temporada completa a este nivel, requiere habitualmente del apoyo privado que consigue el propio piloto y también del sector público con el aporte desde el Gobierno provincial. Habrá que esperar un poco más para saber si Tobías tendrá su auto en el TC Pista la siguiente temporada. Sería una "picardía" que no sucediera...