Desde el País Vasco llegó una bomba. El Athletic está cerca de celebrar elecciones presidenciales y uno de los principales candidatos tendría en sus planes a Marcelo Bielsa, de recordado paso por Bilbao y amado por sus hinchas, para hacerse cargo de la dirección deportiva del club de Bilbao. Pero eso no es todo: además quieren juntarlo con Mauricio Pochettino, quien no seguiría en el PSG, como director técnico. Según el diario Marca, el Loco estaría en la mente de dos de los candidatos. Especialmente para Iñaki Arechabaleta, quien tiene el proyecto de modernizar el club y unificar el trabajo del primer equipo y de todas las Inferiores. Y en ese puesto de coordinación Bielsa iría el Loco. El rosarino está inactivo desde su salida del Leeds United en febrero y sonó desde entonces en varios lados, incluyendo las selecciones de Colombia y Bolivia, pero las negociaciones no avanzaron. ¿Evaluará volver a Bilbao, donde ya fue feliz?

Antecedente

A lo largo de sus dos temporadas en el Athletic Club, Marcelo Bielsa dirigió 113 partidos con 43 victorias, 31 empates y 39 derrotas. Su primer año fue espectacular y logró llegar a las finales de la Copa del Rey y de la Europa League, y aunque no pudo coronar conformó un gran equipo y dejó un recuerdo imborrable en su gente.