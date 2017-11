Boca continúa con la preparación de cara al Superclásico del domingo ante River, en el Monumental, y Guillermo Barros Schelotto sigue pensando en el equipo que saldrá desde el inicio en busca del octavo triunfo consecutivo en este arranque demoledor de la Superliga.

El técnico parece tener todo decidido y mantendría en cancha a los mismos once que vienen de golear por 4-0 a Belgrano: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona.

Gino Peruzzi se presenta como una alternativa posible, ya que ofrece características de mayor peso ofensivo. Sin embargo, por ahora es solo una posibilidad y por ahora Guillermo se inclinaría por Jara.

Por su parte, tras la eliminación ante Lanús en las semifinales de la Copa Libertadores de América, todos los cañones de River apuntan al Superclásico del próximo domingo, en el Monumental.

Para ese duelo, Marcelo Gallardo esperará hasta último momento a Enzo Pérez, quien debió salir en el duelo contra el Granate por un fuerte dolor en la parte alta de la cadera. En caso de que no llegue podrían jugar el uruguayo Nicolás De la Cruz, quien ayer no practicó porque fue papá, o el ex Estudiantes Carlos Auzqui.

Como Marcelo Saracchi no recibiría el alta médica, el resto del equipo sería el mismo que arrancó en la Fortaleza. Así, el Millonaría recibiría a Boca con: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio; Gonzalo Martínez, Pérez o Auzqui o De la Cruz, Ariel Rojas, Ignacio Fernández; Ignacio Scocco.